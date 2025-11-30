По словам республиканца, в отношениях с Путиным Белому дому нужна моральная ясность.

Конгрессмен Дон Бейкон (республиканец от штата Небраска) призвал администрацию президента США Дональда Трампа переориентировать свои усилия на защиту суверенитета Украины во время мирных переговоров с Россией, передает Politico.

По его словам, Белый дом посылает "противоречивые сигналы" относительно текущих переговоров с российскими и украинскими чиновниками, ведь двухпартийная критика начального 28-пунктного "мирного плана" становится все больше.

"Я хотел бы, чтобы президент был более решительным защитником свободной страны, суверенной Украины, которая стремится к демократии, хочет быть нашим союзником, и имел немного более четкое представление о том, кто такой Путин, что Путин является захватчиком. Он диктатор. Он убил всех своих оппонентов. Но я просто не вижу такой моральной четкости со стороны Белого дома", - отметил Бейкон во время интервью в программе ABC "This Week" с Джонатаном Карлом.

В Politico напомнили, что первоначальный "мирный план" США, который Бейкон назвал "документом о капитуляции", повторял много ключевых требований Кремля, среди которых территориальные уступки со стороны Украины и ограничения размера ее армии.

"Этот план вызвал двухпартийную реакцию и скептицизм со стороны Европы, поскольку союзники США предупреждают, что предложение не содержит ключевых гарантий безопасности для Украины. Высокопоставленные чиновники из США и России встретились на прошлой неделе в Абу-Даби, чтобы обсудить детали плана, и, как сообщается, Украина согласилась с основными положениями нового, сокращенного 19-пунктного соглашения", - добавили в публикации.

Бейкон также надеется, что Трамп более решительно осудит агрессию российского диктатора Владимира Путина.

"В отношениях с Путиным нам нужна моральная ясность. Он не хочет мирного соглашения с Украиной, которое оставит Украину суверенной страной, которая может быть союзником Запада, которая может быть частью ЕС и свободных рынков. Он хочет контролировать еще одну треть Украины. Он хотел бы сделать Украину вассальным государством. Поэтому я не понимаю, почему администрация продолжает заниматься здесь бессмысленными делами", - отметил республиканец.

По его словам, США должны сосредоточиться на том, чтобы обеспечить Украину оружием и системами противовоздушной обороны, которые нужны для отражения российских атак, а не на "внешней политике, основанной на жадности", которая сосредотачивается на соглашениях о полезных ископаемых и трубопроводах для транспортировки природного газа.

Ранее бывшая советница Белого дома Фиона Гилл заявила, что Путин "раскусил" Трампа и теперь открыто манипулирует им. По ее словам, российский диктатор использует лесть, чтобы потешить самолюбие Трампа, продолжая при этом делать все, что ему заблагорассудится, в Украине.

"Крайне сложно представить, как Путин от этого откажется. Вся его экономика, все его общество, вся его политика, все его стремление к самосохранению вращаются вокруг этой войны", - подчеркнула Хилл.

В то же время The Guardian писало, что из-за политики Трампа Европа должна понять, что осталась один на один с РФ. Это объясняется тем, что американский лидер придерживается доброжелательного взгляда на Путина.

"Для Европы это означает, что, как бы часто она ни пыталась оттолкнуть Трампа от России, тот всегда возвращается к своей естественной симпатии к Путину. Каждый раз, когда Европа чувствует, что она на грани того, чтобы убедить Трампа в том, что Россия является агрессором, который угрожает безопасности Европы и, как следствие, США, Трамп дает Путину еще один шанс, "еще две недели", еще один телефонный звонок", - отметили в издании.

