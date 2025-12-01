Неизвестно, посетит ли спецпредставитель Трампа Москву один или же с ним будет зять президента США Джаред Кушнер.

Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф в понедельник, 1 декабря, отправится в Москву, сообщил американский чиновник CNN.

Издание отмечает, что поездка Уиткоффа состоится на следующий день после того, как он, госсекретарь Марко Рубио и Джаред Кушнер встретились с высокопоставленной украинской делегацией во Флориде.

Ожидается, что в Москве спецпосланник президента США встретится лично с российским диктатором Владимиром Путиным и обсудит вопрос прекращения войны в Украине.

По словам госсекретаря США после встречи с украинской делегацией, прогресс достигнут, но впереди еще много работы.

Рубио добавил, что американские чиновники "поддерживали контакты с российской стороной в разной степени, но мы также достаточно хорошо понимаем их точку зрения".

В статье указывается, что неизвестно, будет ли зять президента США Джаред Кушнер сопровождать Уиткоффа в России. На прошлой неделе Трамп предположил, что его зять может также поехать в Москву.

"Мирный план" США по завершению войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Уиткофф в ближайшие дни должен прибыть в Россию. Поскольку в четверг-пятницу российский диктатор намерен отбыть с визитом в Индию, ведущий предположил, что спецпосланник Трампа должен приехать в понедельник, вторник или среду. Хотя Песков не назвал точную дату встречи Уиткоффа и Путина ведущему, но отметил, что тот методом дидукции угадал правильно.

Также мы писали, что военный обозреватель Мик Райан считает, что нет никаких причин считать, что Россия пойдет на разумные уступки и согласится закончить войну. На основе анализа пресс-конференции главы Кремля, Райан отметил, что заявления Путина не похожи на мнение человека, "который готов идти на компромисс" ради окончания войны. Поэтому военный обозреватель предположил, что ни одно соглашение с Трампом и его представителями этого не изменит.

