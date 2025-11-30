Чтобы получить максимальное качество, придётся немного покопаться в настройках.

Смартфон на Android сам по себе неплохо справляется с музыкой, но идеального звука из коробки вы всё равно не получите. Если хочется лучшего качества аудио в наушниках, то придётся немного покопаться в настройках.

Хорошо, что издание BGR собрало несколько советов, что стоит проверить, чтобы улучшить качество звука в наушниках на Android-смартфоне.

Начните с источника звука

Если стримить музыку в низком битрейте, никакие наушники не спасут. Поэтому лучше сразу выбирать сервисы, которые дают lossless-форматы: Apple Music, Tidal, Spotify HiFi. FLAC, WAV, ALAC и другие форматы без потерь звучат чище и детальнее, чем MP3.

Переходите на нормальные наушники

Даже если источник отличный, дешёвые затычки всё испортят. У доступных моделей слабые драйверы и кривая настройка частот, и в итоге звук приходится выкручивать погромче, и он рассыпается ещё сильнее.

Более качественные наушники - не обязательно дорогие, но качественные - дают внятный баланс частот и меньше искажений. Для Bluetooth важны поддерживаемые кодеки LDAC и aptX Lossless, которые передают гораздо больше информации, чем старый SBC.

Проверьте, каким кодеком играет ваш телефон

Даже если наушники поддерживают продвинутые технологии, смартфон может выбрать самый простой вариант. Это можно поправить вручную: в параметрах разработчика есть пункт выбора Bluetooth-кодека.

LDAC или aptX Lossless будут приоритетными - у них высокая пропускная способность и меньше потерь. Если выводить музыку в абсолютном lossless, Bluetooth всё равно не справится, нужен провод и внешний ЦАП.

Подстройте звук под себя

Даже при идеальной связке техника может звучать не так. У каждого производителя есть своё приложение эквалайзера: там легко скорректировать бас, прижать высокие или подправить середину. Если фирменного эквалайзера нет, помогут универсальные решения вроде Poweramp Equalizer.

