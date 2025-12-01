У России будет меньше возможностей вести войну, когда их экономика упадет, считает Владимир Огрызко.

Пока у России будут ресурсы на войну, диктатор Владимир Путин будет продолжать ее. Об этом дипломат и бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко сказал в эфире Еспресо.

По его словам, Путин будет готов к началу мирного процесса, когда у него иссякнет ресурс.

"Давайте наконец поймем, что он продолжает войну только потому, что у него есть ресурсы для ее продолжения", - подчеркнул он.

Огрызко напомнил, что за короткое время были повреждены три нефтяных танкера, которые тем или иным образом были задействованы в транспортировке российской нефти. Речь идет о двух танкерах в Черном море и один вблизи Сенегала.

"Если мы не даем Путину возможности продавать свою нефть, у него резко сокращаются поступления. Если мы наконец добьемся от Европейского Союза... Вспомните, как министр иностранных дел Швеции говорила, что ЕС помогает Украине большими средствами, но еще больше средств дают России, торгуя с ней. Нет логики в том, что помогать Украине и одновременно финансировать российскую войну", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что нужно оставить Россию без ресурсов, в частности без возможности продавать нефть.

"Если мы хотим, чтобы у России не было возможностей продолжать войну, то нужно, чтобы Германия передала Украине не две, не три, а несколько десятков, а может и сотню Таурусов. Это означает, что несколько десятков ключевых объектов, которые важны для России, будут уничтожены. А это означает, что Россия не получит очередных поступлений", - сказал он.

По его словам, если европейские партнеры примут решение относительно замороженных российских активов и Украина сможет закупить достаточное количество оружия на 140 миллиардов долларов, то российские возможности будут еще больше ослаблены. Он добавил, что у России будет меньше возможностей вести войну, когда их экономика упадет.

Владимир Огрызко отметил, что необходимо исключить Россию из перечня стран, которые могут что-то делать для того, чтобы продолжать войну. В частности благодаря уничтожению военной техники, экономических возможностей, перекрытию нефтяного экспорта.

"Банальный пример: чтобы ехать на автомобиле, его нужно заправлять. А когда бензин закончился, то вы не будете дальше ехать, потому что не на чем. Та же самая ситуация и с путинской войной. Он едет, пока у него есть этот бензин. Если бензин заканчивается, вот тогда машина останавливается. Нужны конкретные действия, конкретное исключение России из перечня тех стран, которые могут что-то делать для того, чтобы продолжать войну. Существуют миллионы вариантов: уничтожение военной техники, уничтожение экономических возможностей, перекрытие нефтяного экспорта и так далее. Вот, собственно, то, что нам сегодня нужно. И тогда, когда это все произойдет, тогда мы скажем: "Вот через два месяца, по нашим расчетам, у России не будет больше возможности эту войну продолжать", - добавил он.

Финансирование войны Россией

Напомним, что российские власти утвердили федеральный бюджет на 2026 год. В нем содержатся рекордные суммы на финансирование войны. Треть бюджета, а это около 166 миллиардов долларов, заложена на финансирование армии, а именно - закупку оружия. Еще 50 миллиардов планируют потратить на силовые структуры.

