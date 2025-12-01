Его строительство обошлось в более чем 1,1 млрд евро.

Аэропорт в Испании Real Ciudad является одной из самых значительных инфраструктурных катастроф 21 века, ведь просуществовал всего три года, после чего был полностью закрыт и получил прозвище "аэропорт-призрак". Об этом пишет Express.

Его строительство обошлось в более 1,1 млрд евро, а запущен он был в 2009 году и должен был стать крупным авиационным узлом, который должен был бы облегчить пробки в других аэропортах Испании.

Отмечается, что такой проект был разработан в разгар строительного бума в Испании в середине 2000-х годов, поэтому его амбиции были огромными.

"Благодаря одной из самых длинных взлетно-посадочных полос в Европе (4,1 км) и терминалу, рассчитанному на обслуживание до десяти миллионов пассажиров в год, инвесторы бросились в то, что, по их мнению, было гарантированно прибыльным предприятием", - рассказывает Mirror.

Такой проект был представлен как альтернатива Мадриду, хотя также продвигалось прямое сообщение с высокоскоростной железной дорогой Мадрид-Севилья.

Однако уже с самого начала было понятно, что это будет далеко не просто, а на каждом шагу впоследствии возникали трудности.

Учитывая, что аэропорт находился в 200 км от Мадрида, мало кто из людей хотел туда добираться, несмотря на более дешевые рейсы.

"Ситуацию усугубило то, что скоростная железнодорожная станция, которая бы сократила время в пути до менее чем часа, так и не была построена. Экологические возражения также отложили ее запуск на годы, что еще больше увеличило расходы и ослабило первоначальный прогресс. Авиакомпании быстро стали скептически относиться к этому проекту, и Air Berlin, Air Nostrum и Ryanair, которые сначала запустили маршруты в аэропорт, отказались от них из-за низкого спроса", - добавили в Express.

Vueling была последней авиакомпанией, которая осталась, однако в конце 2011 года она тоже отказалась от рейсов, поэтому за три года после открытия аэропорт остался без единого регулярного пассажирского рейса.

В результате операционная компания накопила долги на сумму более 300 млн евро и в следующем году заявила о банкротстве. В апреле 2012 года аэропорт прекратил свою деятельность и закрылся.

"Однако ситуация только ухудшилась. Несмотря на миллиард евро инвестиций, объект был выставлен на аукцион с минимальной ценой 100 миллионов евро, что составляло лишь часть от его начальной стоимости", - подчеркнули в материале.

Однако даже при таком снижении цены никто не хотел покупать объект.

"В одном широко разрекламированном случае китайская инвестиционная группа попыталась приобрести весь аэропорт за 10 000 евро, но это предложение было быстро отклонено, что вызвало ряд неудобных заголовков в прессе", - отметили в публикации.

В конце концов аэропорт был продан в 2018 году за около 56 млн евро. Уже в 2019 он снова открылся, но не как пассажирский хаб, а как склад, центр технического обслуживания и демонтажа самолетов.

"Во время пандемии COVID-19 его кратковременно использовали для размещения десятков самолетов, которые не летали, но он так и не восстановил свою первоначальную функцию", - добавили в материале.

