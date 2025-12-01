В октябре Россия выпустила более 5 300 планирующих авиабомб, поэтому противодействие КАБам является актуальным для нас.

В Генеральном штабе Украины сообщили, что Силы обороны Украины "принимают действенные меры для снижения эффективности российских управляемых авиабомб". В частности, против КАБов "тестируется новое вооружение", сообщает Defense Express.

Аналитики издания отметили, что в Генштабе не предоставили информации, относительно того, о каком именно образце идет речь. Например, идет ли тестирование новой системы или это модернизация имеющихся средств и тому подобное.

Указывается, что борьба с КАБами является достаточно болезненным вопросом. Одной из самых распространенных мыслей является концепция уничтожать не сами средства поражения, а их носители и производственные мощности непосредственно на территории страны-агрессора.

В материале добавляется, что хотя это и может звучать достаточно действенно, но на практике для первого нужно иметь преимущество в воздухе над врагом, а для второго - серьезный арсенал дальнобойных средств поражения. Прежде всего, это касается крылатых и баллистических ракет, чтобы наносить методичные удары вглубь территории противника.

Хотя новость о появлении действенного средства противодействия КАБам и следует воспринимать положительно, но, по мнению экспертов, следует также понимать, что, скорее всего, дальше предстоит еще длительная работа в контексте масштабирования имеющихся средств борьбы с управляемыми авиабомбами.

Выдвигается предположение, что Украина совместно с партнерами решили создать новое средство. Поскольку речь идет о зенитных ракетных войсках ВС ВСУ, аналитики не исключают, что это может быть ракетное вооружение.

Издание отмечает, что непонятным остается, как в новом решении воплощено решение проблемы стоимости сбития КАБов. Приводятся данные, что в октябре, а этот месяц стал антирекордным по КАБам, российские оккупанты выпустили более 5 300 планирующих авиабомб.

Поэтому речь идет о тысячах ракет для противодействия этой угрозе и они будут дороже средства поражения. Еще эксперты указывают на необходимость иметь комплексное противодействие угрозе, а не опираться только на какое-то одно конкретное решение.

Производство КАБов в России: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что КАБы могут применять не только российские истребители четвертого поколения, но и новейший Су-57. Чемезов отметил, что сейчас основными носителями бомб с КАБами является фронтовой бомбардировщик Су-34, который активно применяется Россией в войне против Украины. Примечательно, что на вооружении РФ находится лишь один истребитель "пятого поколения" - Су-57.

Также мы писали, что военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный поделился, что существует три варианта, как Украине противодействовать российским КАБам. Первый - союзники передают Украине большое количество "Петриотов", а также пусковых ракет к ним. Второй - использование самолетов F-16 с дальнобойными ракетами. Но оба эти варианта технологически сложные и дорогие. Поэтому Нарожный считает более реалистичным третий вариант.

