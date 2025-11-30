Составлен гороскоп для всех знаков Зодиака по картам Таро на декабрь 2025 года. Это сильный период, наполненный созидательной энергией, который многие воспринимают как долгожданный поворот к лучшему. Общая карта - перевернутая "Четверка Кубков". Этот аркан предлагает начать декабрь с внутреннего обновления и отказа от старых сценариев. Новолуние 20 декабря особенно благоприятно для новых начинаний, свежих идей и перестройки привычных процессов. Не откладывайте важные шаги до января: именно сейчас доступна энергия старта, которой лучше воспользоваться.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Овен
Карта Таро: "Дьявол". Овнам декабрь приносит карту "Дьявол", указывающую на соблазны, которые могут показаться безобидными или необходимыми, но в итоге отвлекут вас от правильного пути. Обычно вы опираетесь на сильную волю, однако в конце года есть риск подпасть под влияние привычки, которая подтачивает вашу энергию и цели. Особо проявляйтесь в дни Полнолуния 4 декабря: обратите внимание на свои реакции, слабые места и убеждения, удерживающие вас в нежелательном состоянии. Важно увидеть то, что мешает вам, и отказаться от пагубных ритуалов. Декабрь создан для того, чтобы подвести итоги и понять, как вы выросли за год. Этот месяц отлично подходит для самоанализа и укрепления достигнутого.
Телец
Карта Таро: "Двойка Кубков", перевернутая. Для Тельцов декабрь окрашен энергией перевернутой "Двойки Кубков". Этот аркан говорит о нарушенном равновесии или ситуациях, где не хватает гармонии. Вам важно понять, чего именно вы хотите и где проходит граница того, что вы готовы впустить в свою жизнь. Подумайте, что нужно для восстановления порядка. Баланс достижим, но двигаться к нему придется самим. Новолуние в Стрельце поможет переосмыслить достижения и сформулировать новые цели. Определите, чего ждете от 2026 года. Какие отношения дают силу, а какие истощают?
Близнецы
Карта Таро: "Король Пентаклей". Близнецам достается "Король Пентаклей", символ лидерства, устойчивости и заслуженного процветания. Эта карта описывает человека, который добился многого благодаря настойчивости, и теперь вы сами входите в этот образ. Вы не отступаете от целей, и в декабре увидите, как ваши усилия начинают приносить стабильные результаты. Полнолуние в Близнецах поможет избавиться от старых шаблонов поведения, мешающих вашему росту. Новолуние 20 декабря сулит укрепление отношений и неожиданные подарки судьбы от близких.
Рак
Карта Таро: "Десятка Пентаклей", перевернутая. Перевернутая "Десятка Пентаклей" предупреждает Раков о возможных семейных разногласиях или финансовых трудностях. В декабре важно осторожно распоряжаться средствами, особенно если бюджет общий. Не поддавайтесь желанию тратить больше, чем позволяет ситуация. Выбирайте продуманные подарки, возможно, что-то ручной работы. В период Полнолуния 4 декабря есть риск поддаться соблазнам, лучше проявить умеренность. При разумном подходе год завершится для вас достойно.
Лев
Карта Таро: "Суд", перевернутая. Перевернутый "Суд" для Львов говорит о предстощих обновлениях и пересмотре важных жизненных ориентиров. Подумайте, чего вы хотите успеть до конца месяца и какие шаги для этого нужны. Новолуние 20 декабря поможет наметить курс на дальнейшее развитие. Год завершается для вас на сильной ноте, но вы можете увидеть новые пути и стремиться к большему. Самооценка и анализ опыта покажут, что сработало, а что стоит изменить. Декабрь предлагает вам заново выстроить некоторые стратегии и готовиться к новым вершинам.
Дева
Карта Таро: "Девятка Жезлов". Девам декабрь приносит "Девятку Жезлов" – аркан преодоления сложностей и получения заслуженных результатов. Этот месяц проливает свет на то, что вам действительно ценно. Вы почувствуете стабильность, которая будет не обременять, а вдохновлять. Полнолуние принесет ясность, а Новолуние позволит зафиксировать достижения и подготовить почву для будущих планов. То, что вы создали в 2025 году, станет прочной основой для следующих шагов.
Весы
Карта Таро: "Десятка Мечей", перевернутая. Для Весов это время внутреннего восстановления. Перевернутая "Десятка Мечей" говорит о завершении периода боли или эмоциональной усталости. Вы выбрасываете из своей жизни то, что связывает с прошлым, освобождаете пространство от ненужных напоминаний и людей. Ваше отношение к любви и близости становится более зрелым. Декабрь показывает, что пройденный путь был не напрасен. Вы переходите на новый уровень и строите отношения, которые приносят радость.
Скорпион
Карта Таро: "Четверка Кубков", перевернутая. Перевернутая "Четверка Кубков" помогает Скорпионам вновь обрести интерес к тому, что недавно казалось пресным или утомительным. Вы можете открыть для себя важное занятие или увлечение, которое наполнит жизнь яркостью. Вы много трудились и заслужили возможность передохнуть. В декабре важно уделять время отдыху, путешествиям и встречам с близкими. Это поможет восстановить силы и открыть новые источники вдохновения.
Стрелец
Карта Таро: "Король Пентаклей". Для Стрельцов декабрь проходит под знаком "Короля Пентаклей". Это время уверенности, стабильности и признания. Ваши лидерские качества проявляются максимально ярко. Вы достигли многого за этот год, и сейчас время подвести итоги. Подумайте, какие стратегии сработали, а что требует пересмотра. На основе этого вы сможете создать прочный план на 2026 год. Не забудьте поблагодарить тех, кто поддерживал вас. Публичные слова благодарности или рассказ о достижениях могут дать новый импульс вашему делу.
Козерог
Карта Таро: "Рыцарь Кубков". Козерогам достается "Рыцарь Кубков" – символ удовлетворения, гордости и зрелости. Месяц показывает, что ваши усилия были не напрасны, и вы начинаете видеть реальные плоды своего труда. Вы готовы к новым задачам, а признание со стороны коллег станет подтверждением вашего роста. Все испытания, которые вы прошли, сделали вас сильнее.
Водолей
Карта Таро: "Король Жезлов", перевернутая. Перевернутый "Король Жезлов" предупреждает Водолеев о риске проявить чрезмерную уверенность или давить на окружающих. Декабрь призывает к мягкости и внимательности. У вас есть шанс окончательно избавиться от старых моделей поведения, особенно вокруг 20 декабря. Проявляйте уважение, оставайтесь открытыми и избегайте осуждения. Скромность окажется вашим надежным союзником.
Рыбы
Карта Таро: "Десятка Мечей". Рыбам декабрь приносит энергию "Десятки Мечей", что делает Полнолуние 4 декабря ключевым моментом месяца. Вам важно продолжать те действия, которые привели вас к текущим успехам. К Новолунию потребуется осторожность. Не прекращайте обучение, не отказывайтесь от помощи наставников и не расслабляйтесь слишком рано. Отдых действительно нужен, но важно вовремя вернуться к делу. 2026 год обещает вам новые возможности, и вы будете готовы встретить их уверенно.