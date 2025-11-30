Эксперт говорит, что россияне произведут до 150-200 ударных дронов "Шахед" в день.

В России работают над восстановлением производства ракет до 4 тыс. в месяц. Такие объемы производства были у них до полномасштабного вторжения. А на текущий момент российская оборонная промышленность производит более 2 тыс. ракет ежемесячно. Такие цифры привел военный аналитик, майор Нацгвардии в отставке Алексей Гетьман в эфире Эспрессо.

"В начале полномасштабного вторжения россияне производили до 4 тысяч баллистических и крылатых ракет различных типов. А сейчас у них чуть больше 2 тысяч. То есть производство вдвое уменьшилось, но они планируют его увеличить снова", - сказал он.

По его информации, россияне производят до 150-200 ударных дронов "Шахед" в день. Также много имитационных дронов, которые служат приманками для ПВО.

"На сегодняшний день можно констатировать, что раз в месяц они могут атаковать нас, применив до 8 тысяч ракет и беспилотных летательных аппаратов", - подсчитал он.

Он считает, что для перехвата такого количества целей Украине необходимо вдвое больше воздушных средств. Речь идет о 15-16, а лучше 20 тысяч средств поражения.

"Конечно, столько ракет и других возможностей нет даже у наших партнеров по НАТО. Потому что SAMP-T и Patriot - довольно дорогие вещи. Сбивать ими недорогие ракет экономически невыгодно. Поэтому надо искать решение, и мы над этим работаем очень активно. Военно-промышленный комплекс разными способами ищет решения для того, чтобы можно было обезвреживать большое количество российских воздушных целей недорогими средствами в большом количестве", - рассказал он.

Он добавил, что долгое время инженеры соревновались, пытаясь предложить лучшее оружие. Однако сегодня можно констатировать, что недостаточно иметь качественное оружие, надо иметь большое количество дешевых решений.

"Соревновались по качеству. Например, хорошая ракет "Томагавк" может быть шестого, седьмого, 107-го поколения. Но выяснилось, что достигать цели можно просто, как со времен Чингисхана, - количеством", - добавил Алексей Гетьман.

Больше о противодействии массированным атакам

Напомним, что инженеры НАТО также уже заявляли о подготовке массовых и недорогих средств для противодействия "Шахедам". В частности, об этом задумался латвийский производитель дронов Origin Robotics, который производит автономные воздушные и наземные системы. Их перехватчики дронов уже работают в Украине.

Также Украина активно применяет самолеты для сбивания российских ракет и беспилотников. Высокую эффективность показал, в частности, французский истребитель Dassault Mirage 2000. Его показатель сбития воздушных угроз достигает 98 процентов.

