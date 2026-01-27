Евро установил новый рекорд, а доллар падает: официальный курс валют на среду

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,23 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 28 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,96 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 17 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,23 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 17 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 27 января - 51,06 грн/евро).

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,84/42,89 грн/долл., а евро - 51,16/51,20 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 27 января остался на прежнем уровне и составил 43,40 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 42,90 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 35 копеек и составлял 51,50 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,75 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 2 копейки и составлял 43,28 гривни за доллар, а курс евро снизился на 10 копеек и составлял 51,40 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,68 гривни, а евро - по курсу 50,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: