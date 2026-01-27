Курс валют в обменниках и банках: евро резко подорожал

Продать доллар можно в среднем по курсу 42,90 грн, а евро – 50,75 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 27 января, остался на прежнем уровне и составляет 43,40 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,90 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 35 копеек и составляет 51,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,75 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,26 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,15 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,30 грн/евро, а курс продажи - 51,04 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 27 января официальный курс доллара к гривне на уровне 43,13 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку.

В отношении евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,06 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 41 копейку. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 21 января - 50,72 грн/евро).

