'ПриватБанк' снизил цену евро: свежий курс валют на 27 января

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,29 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 27 января, подешевел на 2 копейки и составляет 43,28 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 51,40 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,68 гривни, а евро - по курсу 50,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник снизился на остался на уровне 43,29 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 51,55 гривни.

Национальный банк Украины установил на 27 января официальный курс доллара к гривне на уровне 43,13 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку.

В отношении евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,06 гривнир за один евро, то есть гривня потеряла сразу 41 копейку. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 21 января - 50,72 грн/евро).

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 43,26 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,15 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,30 грн/евро, а курс продажи - 51,04 грн/евро.

