Нацбанк резко укрепил гривню к евро: официальный курс валют в Украине на 19 июня

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,46 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 19 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,91 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня значительно укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,46 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 47 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,92/44,95 грн/долл., а к евро – 51,47/51,49 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 18 июня снизился на 2 копейки и составлял 45,07 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,58 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подешевел на 5 копеек и составил 52,35 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,60 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 5 копеек и составил 45,05 гривни за доллар, а курс евро подешевел сразу на 25 копеек и составил 52,15 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,45 гривни, а евро – по курсу 51,15 гривни за единицу иностранной валюты.

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