Подорожают ли 100 долларов в Украине: прогноз банкира на первую неделю февраля

Эксперт считает, что на валютном рынке не стоит ожидать особых курсовых колебаний.

В первую неделю февраля можно говорить о формировании этапа курсового равновесия на украинском валютном рынке. На данный момент резкие движения маловероятны.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что главным "успокаивающим" фактором будет предсказуемое развитие событий.

По его прогнозу, курс доллара в Украине по 8 февраля будет находиться в пределах 42,75-43,25 гривни на межбанке и 42,5-43,5 гривни на наличном рынке.

Видео дня

Таким образом, 100 долларов в гривнях в первую неделю февраля будут стоить 4250-4350 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся в 42500-43500 гривень.

В то же время курс евро, по мнению банкира, будет находиться в пределах 50-51,5 гривни на межбанке и 50-51,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях будут стоить 5000-5150 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 50000-51500 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что в феврале главное внимание на валютном рынке может быть приковано к евро. На его динамику способны повлиять торговые споры между США и Европейским Союзом.

По его прогнозу, ожидаемые колебания курса доллара будут в пределах 42,6-43,5 грн, евро - 49-51,5 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: