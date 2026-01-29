Что будет с курсом доллара и евро в Украине в начале февраля: прогноз банкира

После нескольких месяцев активных курсовых колебаний рынок постепенно выравнивается.

Первые недели февраля могут стать для валютного рынка периодом снижения напряжения и возвращения к более прогнозируемой динамике. Речь идет не об изменении тренда, а о стабилизации, которая формируется под влиянием нескольких ключевых факторов, рассказал УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"Одним из них станет увеличение объемов валюты на рынке. Ожидается, что аграрный сектор традиционно усилит продажу валюты, что положительно повлияет на баланс спроса/предложения. Спрос со стороны импортеров, в частности в энергетическом сегменте, останется значительным, однако постепенно перестанет превышать предложение. Разница между этими показателями, по прогнозам, сократится до 5-7%", - сказал эксперт.

В то же время, по его словам, ожидается снижение амплитуды курсовых изменений. После нескольких месяцев активных курсовых движений рынок постепенно выравнивается. Уменьшатся ежедневные колебания (исчезнет состояние ежедневных "качелей"), а также разница между курсами покупки и продажи на наличном рынке.

Лесовой подчеркнул, что это важно не только для бизнеса, но и для населения, ведь более стабильные курсы снижают психологическое давление и уменьшают спекулятивный спрос, да еще и в непростых энергетических условиях.

Он добавил, что евро, как и раньше, будет зависеть от международной конъюнктуры. Значительных изменений в соотношении доллара и евро не прогнозируется (ориентировочное соотношение 1,17-1,19), что позволяет ожидать стабильности курса евровалюты и на украинском рынке.

"С учетом всех факторов можно говорить о формировании этапа курсового равновесия. Рынок входит в период, когда резкие движения маловероятны, а основным "успокаивающим" фактором становится предсказуемое развитие событий - без особых курсовых колебаний", - отметил банкир.

Основные показатели валютного рынка со 2 по 8 февраля, по прогнозу Лесового, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 42,75-43,25 грн/долл. и 50-51,5 грн/евро (на межбанке) и 42,5-43,5 грн/долл. и 50-51,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от первоначального понедельничного курса.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 43,10 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,95 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,55 грн/евро, а курс продажи - 51,30 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 29 января подешевел на 5 копеек и составляет 43,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 15 копеек и составляет 51,65 гривни за евро.

