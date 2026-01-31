Сколько будут стоить 100 долларов в Украине до конца зимы: прогноз банкира на февраль

Эксперт считает, что месяц может пройти довольно-таки спокойно.

В феврале в центре внимания валютного рынка может оказаться курс евро. При этом последний месяц зимы имеет все шансы пройти спокойно.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что на соотношение доллара и евро на глобальных рынках может повлиять обострение торговых отношений между США и ЕС. Кроме того, он напомнил, что на повестке дня остаются военные риски, в частности ситуация в энергетике.

Согласно прогнозу банкира, курса доллара в Украине в феврале будет находиться в пределах 42,6-43,5 гривни, а курс евро - 49-51,5 гривни.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в феврале будут стоить 4260-4350 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам 42600-43500 гривень. При этом 100 евро в гривнях в последний месяц зимы буду стоить 4900-5150 гривень, а 1000 евро в грвинях обойдутся в 49000-51500 гривень.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что евро в последние недели стремительно растет и уже достиг четырехлетнего максимума по отношению к доллару, а также регулярно обновляет исторические максимумы в Украине.

На этом фоне он советует обратить внимание на потенциал роста евро по отношению к доходности украинских депозитов или ОВГЗ.

