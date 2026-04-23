Что будет с долларом и евро в Украине: банкир озвучил прогноз до 3 мая

Курс евро остается менее предсказуемым, чем курс доллара.

Валютный рынок Украины сохраняет относительную стабильность, а ключевые колебания определяются внешними факторами и ожиданиями международного финансирования. На следующей неделе курс может колебаться в диапазоне 43,8–44,35 грн/долл. и 50,5–52,5 грн/евро.

Как отметил в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, в настоящее время усиливаются сигналы о том, что гривневые инструменты сбережения могут вновь выйти на первый план в поведении граждан. Это позволит уменьшить давление на наличный валютный рынок.

Банкир отметил, что НБУ и в дальнейшем будет сглаживать курсовые колебания за счет валютных интервенций, которые, вероятно, будут находиться в пределах 700–800 миллионов долларов в неделю.

Отдельную роль играет внешнее финансирование. Ожидание разблокирования кредита Европейского Союза на 90 миллиардов евро, по словам эксперта, уже работает как психологический фактор стабилизации.

"Для государства это означает потенциальный ресурс для уравновешивания бюджета, а для валютного рынка – ослабление еще одного девальвационного фактора. Чем меньше будет неопределенность в финансировании государственных нужд, тем спокойнее будут оставаться курсовые ожидания", – сказал Лесовой.

В то же время ситуация в значительной степени зависит и от глобальных факторов – геополитической напряженности, динамики цен на нефть и колебаний пары евро/доллар. В течение апреля наблюдалось, что на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке доллар укреплялся, тогда как в периоды относительной стабилизации евро частично восстанавливал позиции.

В украинских условиях это означает, что курс евро остается более волатильным и менее предсказуемым, чем курс доллара, поскольку зависит как от внутренних факторов, так и от глобального соотношения валют.

По оценкам банкира, если пара евро/доллар будет удерживаться в диапазоне 1,14–1,18, такая разнонаправленная динамика может сохраниться и в конце апреля – начале мая.

Таким образом, с 27 апреля по 3 мая коридоры валютных колебаний составят 43,8–44,35 грн/долл. и 50,5–52,5 грн/евро (на межбанке) и 43,75–44,5 грн/долл. и 50,5–52 грн/евро (на наличном рынке). Недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

В обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня составляет 43,85 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,73 гривны. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,70 грн/евро, а курс продажи – 51,42 грн/евро.

Курс доллара в Украине будет демонстрировать постепенный рост и может достичь уровня около 45 гривен уже к концу лета – сентябрю 2026 года, прогнозирует финансовый аналитик Алексей Козырев. По его словам, в течение этого периода возможны ситуативные колебания в пределах 50–60 копеек на доллар.

