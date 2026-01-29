Банки и обменники снизили курс валют: сколько стоит доллар сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 42,60 грн, а евро – 51,00 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 29 января, подешевел на 10 копеек и составляет 43,15 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,60 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 51,65 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,00 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,10 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,95 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,55 грн/евро, а курс продажи - 51,30 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 29 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,77 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 19 копеек. По отношению к евро гривня, в свою очередь, осталась на прежнем уровне: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,23 гривни за один евро.

28 января доллар опустился до четырехлетнего минимума после того, как президент Дональд Трамп отмахнулся от его недавнего ослабления. Это способствовало увеличению продаж доллара и повышению курсов других валют, в частности евро впервые с июня 2021 года поднялся выше уровня в 1,2 доллара.

