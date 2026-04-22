Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на 23 апреля

Национальный банк Украины установил на четверг, 23 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,89 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 23 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,50 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 41 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,88/43,92 грн/долл., а к евро – 51,50/51,54 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 22 апреля снизился на 15 копеек и составлял 44,25 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,70 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подешевел на 25 копеек и составлял 52,15 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,40 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 25 копеек и составил 44,20 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 35 копеек и составил 52,10 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,60 гривни, а евро – по курсу 51,10 гривни за единицу иностранной валюты.

