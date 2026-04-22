'ПриватБанк' снизил цены на валюту: курс доллара на 22 апреля

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,25 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 22 апреля, снизился на 25 копеек и составляет 44,20 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 35 копеек и составляет 52,10 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,60 гривни, а евро – по курсу 51,10 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в среду подешевел на 19 копеек и составляет 44,25 гривни. Курс евро при оплате картой снизился сразу на 55 копеек – до 52,08 гривни.

Нацбанк установил на среду, 22 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,12 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 2 копейки.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,91 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 2 копейки. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 21 апреля – 51,89 грн/евро).

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 15 копеек и составляет 44,25 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,70 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 25 копеек и составляет 52,15 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,40 гривни за евро.

