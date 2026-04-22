Доллар и евро пошли вниз: какой курс валют предлагают обменники и банки

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 22 апреля, снизился на 15 копеек и составляет 44,25 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,70 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 25 копеек и составляет 52,15 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,40 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,87 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,75 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,81 грн/евро, а курс продажи – 51,60 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 22 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,12 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 2 копейки.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,91 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 2 копейки. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 21 апреля – 51,89 грн/евро).

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что налоговый период традиционно сопровождается увеличением продаж валюты бизнесом, что работает против дальнейшего роста курса доллара, то есть курс доллара после стремительного роста должен стабилизироваться и откатиться.

