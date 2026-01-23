Евро дорожает, доллар слабеет: официальный курс валют на 26 января

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,65 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 26 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,14 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,65 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 13 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,11/43,15 грн/долл., а евро - 50,63/50,67 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 23 января подешевел на 6 копеек и составил 43,45 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 42,95 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне сегодня снизился на 1 копейку и составлял 50,98 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 50,33 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 2 копейки и составлял 43,35 гривни за доллар, а курс евро вырос на 20 копеек и составлял 51,05 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 42,75 гривни, а евро - по курсу 50,05 гривни за единицу иностранной валюты.

