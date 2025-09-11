В 'ПриватБанке' подорожал доллар: свежий курс валют 11 сентября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,49 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 11 сентября, подорожал на 15 копеек и составляет 41,50 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 48,65 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 гривни, а евро - по курсу 47,65 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг остался на прежнем уровне и составляет 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 11 сентября, также не изменился - 48,78 гривни.

Национальный банк Украины установил на 11 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,21 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 9 копеек.

Согласно данным регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,24 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 5 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 6 копеек - до 41,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41 гривня за доллар

Средний курс евро к гривне сегодня, в свою очередь, подешевел на 15 копеек и составляет 48,65 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,03 гривни за евро.

