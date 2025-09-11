Продать доллар можно в среднем по курсу 41,00 грн, а евро - 48,03 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 11 сентября, вырос на 6 копеек - до 41,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,00 гривня за доллар

Средний курс евро к гривне сегодня, в свою очередь, подешевел на 15 копеек и составляет 48,65 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,03 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,30 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,23 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,55 грн/евро, а курс продажи - 48,37 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 11 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,21 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 9 копеек.

Согласно данным регулятора, по отношению к евро гривна, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,24 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 5 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что гривна имеет потенциал для падения из-за рисков безопасности и в частности влияние потенциальных блэкаутов на экономику, однако Нацбанк имеет ресурсы держать курс доллара на нынешнем уровне в 41 грн/долл.

