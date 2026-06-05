Доллар и евро дорожают в конце недели: курс валют в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,11 грн, а евро – 51,25 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 5 июня, вырос на 3 копейки и составляет 44,58 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,11 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 13 копеек и составляет 51,98 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,25 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,30 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,19 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,85 грн/евро, а курс продажи – 51,65 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 5 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,38 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 4 июня – 44,35 грн/долл.).

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,67 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 14 копеек.

4 июня доллар удерживался вблизи двухмесячного максимума, поскольку новое обострение конфликта в Персидском заливе ослабило аппетит инвесторов к риску. Статус доллара как "тихой гавани" вновь укрепляется на фоне роста цен на нефть и доходности государственных облигаций из-за геополитической напряженности.

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