Фон дер Ляйен раскрыла детали первого транша с €90 миллиардов для Украины

Первый транш в размере около 6 миллиардов евро пойдет на финансирование производства украинских дронов.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина получит первый транш из кредита на 90 миллиардов евро еще в этом квартале. Две трети этих средств будут направлены на оборону Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, глава Еврокомиссии во время выступления на пленарной сессии Европейского парламента напомнила, что на прошлой неделе неформальное заседание Европейского совета на Кипре ознаменовалось хорошими новостями для Европы и Украины.

"Весной мы сообщили, что предоставим Украине кредит на 90 млрд евро тем или иным образом. Теперь мы выполнили это обещание. Мы распределим первый транш в размере 45 млрд евро на 2026 год еще в этом квартале. Одна треть пойдет на бюджетные нужды, а две трети – на оборону Украины", – подчеркнула фон дер Ляйен.

В связи с этим, по ее словам, средства первого оборонного пакета будут направлены на программу "Дроны из Украины для Украины". Объем этой помощи составит около 6 млрд евро.

"Итак, наше послание очень четкое: мы будем продолжать нашу поддержку мужественного украинского народа и его Вооруженных сил", – отметила глава Еврокомиссии.

Она указала, что когда Россия удваивает агрессию, Европа удваивает поддержку Украины.

Кредит ЕС для Украины – последние новости

23 апреля Совет Европейского Союза принял последний ключевой законодательный акт, необходимый для утверждения двухлетнего кредита для Украины общим объемом 90 миллиардов евро.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что первоочередной задачей кредита на 90 млрд евро будет удовлетворение самых насущных оборонных потребностей Украины. Предусматривается выделение средств на закупку, производство, развитие и обеспечение передовой оборонной техники для Сил обороны Украины. На эти средства будут закупать и производить дроны, ракеты и боеприпасы.

