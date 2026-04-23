Стало известно, когда ЕС начнет выплаты по кредиту на €90 миллиардов для Украины

Займ поможет покрыть наиболее насущные бюджетные и оборонные потребности страны в 2026 и 2027 годах.

Совет Европейского Союза принял последний ключевой законодательный акт, лежащий в основе европейского кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Это позволит начать выплаты во втором квартале 2026 года, сообщается на сайте Совета Евросоюза.

"Сегодня Совет одобрил последний элемент, необходимый для выплаты Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Выплаты начнутся как можно скорее, обеспечивая жизненно важную поддержку для самых неотложных бюджетных потребностей Украины", – заявил министр финансов Кипра Макис Керавнос.

Отмечается, что заем поможет покрыть самые неотложные бюджетные и оборонные потребности страны в 2026 и 2027 годах. Финансирование будет связано с выполнением строгих условий со стороны Украины, таких как соблюдение верховенства права, включая борьбу с коррупцией.

Кредит в поддержку Украины будет финансироваться за счет заимствований ЕС на рынках капитала и будет подкреплен бюджетным резервом Евросоюза. Этот кредит должен быть погашен за счет репараций, которые Россия должна выплатить Украине.

Кредит ЕС на 90 миллиардов евро для Украины – последние новости

22 апреля послы государств-членов Европейского Союза одобрили кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины и 20-й пакет санкций против Российской Федерации.

23 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что европейский пакет поддержки для Украины на 90 миллиардов евро был разблокирован. Средства будут направлены, в частности, на производство оружия, закупку вооружения у партнеров, а также на подготовку энергетики и критической инфраструктуры к следующей зиме.

