Отказ принимать платежи в юанях усложнит проведение расчетов для российских компаний.

Крупные банки Китая, который нарастил импорт российской нефти, перестали принимать платежи в юанях из России и начали возвращать такие транзакции клиентам. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на заявление для росСМИ гендиректора АО "Первая Группа" Алексея Порошина.

По его словам, среди тех, кто отказался от российских платежей, находится по меньшей мере восемь кредитных организаций: Ping An Bank и Bank of Nengbo, Great Wall West China, Dongguan Rural Commercial, China Guangfa, Kunshan Rural Commercial, Shenzhen Rural Commercial и China Zheshang.

Также юаневые платежи не проходят через банки с международным участием: CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank и Mizuho Bank. Но большинство из них перестали проводить операции с российскими клиентами еще два года назад, уточнили для журналистов представители банковской сферы.

Китайские кредитные организации блокируют юаневые платежи с середины января, подтвердил источник издания. Он отметил, что новые ограничения вызваны опасениями из-за возможного введения вторичных санкций и давления со стороны США.

Некоторые банки оповещали своих клиентов, что они временно прекращают проводить транзакции в юанях с Россией, но официально не публиковали эту информацию, говорит начальник аналитического отдела ИК "Риков-Траст" Олег Абелев.

Отказ принимать платежи в юанях усложнит проведение расчетов для российских компаний, отмечает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, расчеты могут быть продолжены несколькими способами: через российский банк, платежи от которого еще принимают в Китае, посредством открытия филиала компании в КНР или другой "дружественной" стране, а также через партнеров в Гонконге. Около 80% российских компаний, которые регулярно работают с КНР, уже открыли филиалы в "дружественных" странах, которые не подпадают под санкции.

В то же время три из четырех крупнейших банков Китая перестали работать с подсанкционными банками России – это Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Также операции с Россией свернул крупнейший банк для российских импортеров Chouzhou Commercial.

В Кремле заявили, что видели публикации по поводу проблем с расчетами и пообещали обсудить этот вопрос в рамках "плотного диалога с китайскими друзьями".

Проблемы РФ с расчетами

В начале 2024 года стало известно, что экспортеры Турции столкнулись с проблемой отказов банков проводить денежные переводы из России для оплаты за товары. Это может привести к серьезным перебоям в экспорте.

Ранее УНИАН писал, что перед Россией закрываются лазейки в мировую банковскую систему. Когда США и Европа пытались оторвать РФ от западной финансовой системы, Москва нашла обходные пути. Ключевой из них: банки в Персидском заливе и Европе, которые поддерживали связи с Россией. Сейчас усилия Вашингтона, направленные на закрытие этих лазеек, начали приносить результаты.

