С начала января денежные переводы почти остановились, что препятствует экспорту из Турции.

Экспортеры Турции столкнулись с проблемой отказов банков проводить денежные переводы из России для оплаты за товары. Об этом сообщает турецкое издание Ekonomim.

Отмечается, что с 1 января денежные переводы почти остановились. Это может привести к серьезным перебоям в экспорте, поэтому для продолжения торговли ожидается срочное решение проблемы.

Журналисты заявляют, что экспортеры не могут получать платежи в турецких лирах и рублях из России. Переводы из некоторых банков возвращаются обратно, а некоторые банки начали отказывать в транзакциях, которые они ранее принимали, ссылаясь на "запрещенные продукты". Российским компаниям также стало трудно вести бизнес в Турции.

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"Стало известно, что экспортеры в автомобильном секторе не получали своих переводов с начала года, и утверждается, что экспорт остановился из-за невыплаты инкассо. Кроме того, стало известно, что турецкие производители, работающие на российскую компанию, осуществляющую крупнейшие закупки в Турции в обувном секторе, не смогли получить никаких платежей от своих российских клиентов в этом месяце", – пишет издание.

Авторы статьи указывают, что проблемы с денежными переводами могут быть вызваны расширением санкций ЕС, когда покупатель попадает в список, даже если компания-экспортер в Турции продает товары, не подпадающие под санкции. К тому же турецкие банки не хотят, чтобы на их балансах появлялась информация о том, что они выступают посредниками в рублевых транзакциях или денежных переводах из России.

Министерство торговли Турции приступило к изучению этого вопроса и начало собирать требования компаний, которые не смогли получить переводы.

Турция могла пойти на такой шаг, чтобы выйти из серого списка группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), добавляет издание.

Санкции против РФ

Ранее УНИАН писал, что государственные банки Китая усиливают ограничения по финансированию российских клиентов. Такое решение связано с тем, что США утвердили вторичные санкции против иностранных финансовых компаний, помогающих Москве в войне против Украины.

В конце декабря 2023 года Белый дом опубликовал указ президента США Джо Байдена, предусматривающего возможность применения ограничений к банкам, обслуживающим платежи, связанные с Российским военно-промышленным комплексом, сообщили в администрации президента США.

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