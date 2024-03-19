Засилье США по ссылке санкций начали приносить результаты.

Когда США и Европа пытались оторвать Россию от западной финансовой системы, Москва нашла обходные пути. Ключевой из них: банки в Персидском заливе и Европе, которые поддерживали связи с Россией. Сейчас усилия Вашингтона, направленные на закрытие этих лазеек, начали приносить результаты, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что главный государственный банк Дубая закрыл некоторые счета российских олигархов и трейдеров российской нефти. Турецкие кредиторы все осторожнее относятся к работе с бизнесом, связанным с Россией. США также предупредили банкиров в Вене, другом важном финансовом центре.

"Эти шаги следуют за визитами американских чиновников и недавними раундами санкций против торговых фирм и других. В конце декабря Белый дом предоставил Министерству финансов США большие полномочия по санкциям, позволив ему наказывать иностранные банки за операции, связанные с российской военно-промышленной базой", – говорится в статье.

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Давление на ОАЭ

Указано, что банковский гигант, базирующийся в Дубае, Emirates NBD играет центральную роль в этих изменениях. Российский бизнес и олигархи стекались в ОАЭ после вторжения Москвы в Украину в 2022 году. Emirates NBD был одним из крупнейших бенефициаров. По словам одного из американских чиновников, банк обслуживал значительные объемы российских нефтяных операций и создал отдел, который обслуживал россиян, искавших безопасного убежища для своего состояния.

"Однако в последние месяцы США оказывают сильное давление на ОАЭ. Вашингтон направил в страну чиновников Минфина и Госдепа, а также ввел новые санкции против компаний, базирующихся в ОАЭ, таких как ориентированный на Россию нефтетрейдер Voliton. В связи с этим Emirates NBD изменил свой курс. Он закрыл свой российский отдел, прекратил принимать переводы в рублях из России и закрыл большое количество российских счетов", – пишет WSJ.

По словам эмиратских финансовых специалистов, Emirates NBD закрыл счета российского гиганта по производству удобрений "Уралкалий" и российского бизнесмена Ивана Таврина.

Изменения в Турции

В Турции климат также изменился, поскольку правительство США подтолкнуло Анкару к корректировке ее растущих экономических отношений с Россией. США наказали турецкие компании за содействие российским нарушениям и призвали правительство способствовать соблюдению санкций. Турецкие экспортеры жалуются на проблемы с получением платежей. Турецкий экспорт в Россию в феврале упал на 33% по сравнению с прошлым годом до $670 млн, свидетельствуют данные министерства торговли.

Работа в Австрии

США также нацелились на Австрию, банковский центр Центральной и Восточной Европы, недавно отправив представителя Министерства финансов Анну Моррис на встречу с правительством и банками, включая "Райффайзен Банк Интернешнл", который имеет подразделение в РФ

Казначейство заявило, что этот визит является частью более широкой международной информационной кампании, направленной на то, чтобы финансовые компании поняли новые санкционные полномочия, которые частично имеют целью "создать повышенные риски для банков". "Райффайзен Банк" пытается продать или выделить свое российское подразделение, хотя Москва усложнила выход из бизнеса.

Усиление давления на энергоносители РФ

Удвоенные усилия США привели к определенным перебоям в экспорте российских энергоносителей, что является финансовой основой войны в Украине. Давление США на банки с целью ограничить платежи за энергоносители вызвало осложнения в последние недели, заявили американские чиновники, финансовые специалисты в Эмиратах и другие. Тем не менее, российская нефть все еще поступает беспрепятственно.

По словам журналистов, в прошлом месяце Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, международный орган по противодействию отмыванию денег, исключила ОАЭ из своего серого списка стран, которые не соблюдают требования, ссылаясь на значительный прогресс в устранении недостатков.

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