Искусственный интеллект сделал богатых еще богаче: состояние миллионеров побило исторический рекорд

Число миллионеров в мире увеличилось почти на 2 млн человек и достигло рекордных 25,3 млн.

Мировые богачи в прошлом году стали еще богаче. Состояние людей, чьи инвестиционные активы составляют не менее 1 млн долларов, выросло почти на 9%.

Как пишет Bloomberg, совокупный капитал состоятельных людей в мире достиг рекордных 98,3 трлн долларов в 2025 году, говорится в отчете французской консалтинговой и ІТ-компании Capgemini. Для сравнения, по данным Всемирного банка, мировой ВВП в 2024 году составил 111 трлн долларов.

"100 триллионов долларов состояния в мире – это колоссальная сумма денег и, откровенно говоря, огромная возможность", – заявил руководитель стратегических клиентских программ американской инвестиционной компании BlackRock Джаред Мерфи.

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Согласно отчету, основным источником нового богатства стал рост стоимости акций технологических компаний, связанный с развитием искусственного интеллекта. Благодаря этому количество миллионеров в мире увеличилось почти на 2 млн человек и достигло рекордных 25,3 млн.

В то же время активы остаются чрезвычайно сконцентрированными в руках самых богатых. Состояние ультрабогатых людей – тех, чей капитал превышает 30 млн долларов, – росло быстрее всего среди всех категорий. Их количество достигло исторического максимума – 250 тысяч человек.

Ожидается, что в этом году процесс накопления богатства еще больше ускорится. Предстоящее первичное публичное размещение акций SpaceX должно привести к появлению новых миллионеров и миллиардеров и почти гарантированно сделает Илона Маска первым в мире триллионером. Также к выходу на биржу готовятся AI-компании Anthropic и OpenAI.

Больше всего новых миллионеров в 2025 году появилось в США. Их количество выросло на 736 тысяч и достигло 8,7 млн человек, а совокупное состояние состоятельных американцев увеличилось на 10%.

Однако наиболее стремительный рост богатства зафиксировали страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Состояние там увеличилось на 10,5%, что превысило темпы Северной Америки. Главным фактором стал резкий спрос на полупроводники, который подтолкнул азиатские фондовые рынки. Лидерами по количеству новых миллионеров стали Япония и Китай, где их число увеличилось на 436 тысяч и 154 тысячи соответственно.

На Ближнем Востоке ситуация была противоположной: количество состоятельных людей сократилось на 1,4% из-за более низких цен на нефть и региональных конфликтов.

В Европе количество состоятельных людей выросло на 6,5%, восстановившись после предыдущего спада. Росту способствовали замедление инфляции и стабилизация фондовых рынков. Особенно выделился Люксембург, где число богатых граждан увеличилось на 13,5%.

Рост богатства сопровождается усилением имущественного неравенства. По данным Федеральной резервной системы США, в конце 2025 года самый богатый 1% американских домохозяйств контролировал почти 32% всего состояния страны – это самый высокий показатель с начала ведения такой статистики в 1989 году.

Богачи в мире – последние новости

Количество долларовых миллиардеров в мире стремительно растет и к 2031 году может достичь почти 4 тысяч. Европа наращивает свою долю, тогда как Америка – теряет, несмотря на рост в абсолютных цифрах.

Резкое замедление экономического роста не помешало Российской Федерации установить новый рекорд по количеству долларовых миллиардеров: за 2025 год российский список богачей увеличился на девять имен и теперь насчитывает 155 человек с совокупным состоянием в 696,5 млрд долларов. По сравнению с довоенным 2021 годом количество россиян с состоянием более 1 млрд долларов выросло на 22 человека.

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