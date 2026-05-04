В мире становится все больше миллиардеров: какие страны богатеют быстрее всех

В Европе самый быстрый рост числа богачей ожидается в Польше.

Число долларовых миллиардеров в мире стремительно растет и к 2031 году может достичь почти 4 тысяч. Европа наращивает свою долю, тогда как Америка - теряет, несмотря на рост в абсолютных цифрах.

Как пишет Euronews, количество долларовых миллиардеров в мире продолжает расти без признаков замедления. Если в 2021 году их было 2723, то в 2026-м - уже 3110, что означает рост на 14% всего за пять лет.

Ожидается, что темпы только ускорятся. Согласно отчету компании Knight Frank, в течение следующих пяти лет количество миллиардеров вырастет еще на 26% - до 3915 человек к 2031 году.

Абсолютным лидером станет Саудовская Аравия, где количество миллиардеров вырастет на 183% - с 23 до 65 человек к 2031 году.

Европа станет одним из ключевых драйверов этого процесса: количество миллиардеров в регионе может вырасти с 780 в 2026 году до 994 в 2031-м, что составляет прирост на 27%. Самый быстрый рост ожидается в Польше: количество миллиардеров там более чем удвоится - с 13 до 29 (+123%). Швеция занимает второе место в Европе и третье в мире по темпам роста (+81%, с 32 до 58 человек).

В то же время Северная Америка, несмотря на рост с 995 до 1089 миллиардеров, потеряет долю - с 31% до 27,8%. Глава подразделения Private Office в Knight Frank Рори Пенн отметил:

"Мы видим, что создание богатства растет на фоне все более сложной глобальной экономической среды".

По его словам, сверхбогатые становятся более мобильными, но количество рынков, которые они считают безопасными для инвестиций или проживания, сокращается.

Отчет также подчеркивает, что состоятельные семьи все чаще распределяют активы между несколькими регионами - обычно между Америкой, Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом - в целях диверсификации и безопасности.

В то же время, несмотря на высокие налоги и политическую нестабильность в Великобритании, Лондон остается привлекательным для части богачей благодаря стабильности правовой системы. Хотя некоторые инвесторы все чаще воспринимают Европу как "музей, а не место для инвестиций".

За последнее десятилетие состояние 3000 миллиардеров мира выросло на 6,5 трлн долларов, что эквивалентно 14,6% мирового ВВП. В целом 1% самых богатых людей получили не менее 33,9 трлн долларов.

Резкое замедление экономического роста не помешало Российской Федерации установить новый рекорд по количеству долларовых миллиардеров: за 2025 год российский список богачей увеличился на девять имен и теперь насчитывает 155 человек с совокупным состоянием в 696,5 млрд долларов. По сравнению с довоенным 2021 годом количество россиян с состоянием более 1 млрд долларов выросло на 22 человека.

