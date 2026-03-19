'Богачи будущего': экономист рассказал, каких работников не сможет заменить ИИ

Кроме того, издание составило рейтинг из 10 профессий, которые будут пользоваться наибольшим спросом в Европе в 2026 году.

Нидерландский экономист Йона ван Лоенен рассказал об экономических сильных сторонах Европы и влиянии искусственного интеллекта на рынок труда, сообщает Focus online.

По мнению Лоенена, искусственный интеллект может стать первой технологией, которая ставит под угрозу рабочие места выпускников высших учебных заведений.

Объясняется, что раньше это касалось рабочих, например, во время промышленной революции.

"Сейчас, кажется, происходит обратное: благодаря ИИ могут заменить каждого, кто целый день сидит за компьютером. Люди, которые работают руками, по словам ван Лоена, – "богачи будущего", – поделился экономист в интервью журналу "Knack".

Лоенен рассказал, в чем он видит экономическую мощь Европы:

"У нас прекрасное сельское хозяйство, мощный судостроительный сектор, сильная промышленность, процветающий фармацевтический сектор и то, о чем Америка может только мечтать: эффективный сектор малого и среднего бизнеса", – отметил он.

В то же время, по словам экономиста, по сравнению с США, в странах Европы меньше крупных технологических корпораций.

В статье отмечается, что Европа отличается разнообразной предпринимательской средой, в которой конкурируют между собой многочисленные небольшие компании. Именно это и является основой эффективной рыночной экономики.

Лоенен отметил, что доходы и богатство в Европе распределены более равномерно. В публикации также перечислены 10 профессий, которые имеют наибольшие перспективы в 2026 году:

Менеджер по операционной деятельности;

Медицинская сестра;

Педагогический работник;

Менеджер по продажам;

Учитель;

Специалист по административной работе;

Социальный работник;

ИТ-менеджер;

Эрготерапевт;

Социальный педагог.

Экономист Вирджиния Зондергельд отметила, что многих может удивить, почему этот рейтинг возглавляет менеджер по операционной деятельности, но она объяснила важность этой профессии:

"Сначала это может удивить, поскольку в последнее время во многих компаниях на классические офисные должности нанимали немного новых сотрудников или даже сокращали рабочие места. Однако эта профессия символично отражает требования нашего времени, ведь операционный менеджер отвечает за оптимизацию процессов, повышение эффективности и экономию затрат. Эти навыки особенно востребованы в экономически сложные времена и при внедрении искусственного интеллекта"

Ранее УНИАН сообщал, что директор Института демографии НАН Элла Либанова отметила, что стремление обязательно получить высшее образование, вероятно, диктуется не жаждой знаний, а погоней за статусом "лидера". По словам Либановой, в обществе царит предубеждение, что в колледжах готовят только рядовых исполнителей для командной работы. Там самостоятельность и инициатива не нужны. По ее мнению, это и приводит к тому, что на рынке труда существует потребность в рабочих профессиях. При этом демограф поделилась, что, несмотря на внутренние вызовы на рынке труда, авторитет государства на международной арене существенно вырос.

Также мы писали, что глава общественной организации "Офис миграционной политики", президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказал, что наибольший спрос существует на пожилых кандидатов в сферах, где нужно работать руками. Воскобойник добавил, что страна оказалась в ситуации, когда работодатели вынуждены отказываться от эйджизма и обращать внимание на людей в возрасте 55+. Объясняется, что тяжелую ситуацию на рынке труда вызвали такие факторы, как выезд людей за границу, мобилизация и служба в армии. По словам эксперта, в настоящее время катастрофически не хватает сантехников, сварщиков, строителей, водителей и работников сельского хозяйства.

