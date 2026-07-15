В Британии выпустили коллекционные монеты в честь 15-летия культового сериала

Речь идет о сериале "Игра престолов".

Королевский монетный двор Великобритании выпустил две коллекционные монеты номиналом 50 пенсов с изображением "Лед и пламя" в честь 15-летия фэнтезийного сериала "Игра престолов". Монеты были изготовлены в сотрудничестве с Warner Bros Discovery Global Consumer Products.

Издание Independent пишет, что коллекция построена вокруг дуальности стихий, определяющей "Игру престолов" – льда и огня. Некоторые монеты будут цветными, что придаст дизайнам особую выразительность.

Сериал "Игра престолов" впервые вышел в эфир в 2011 году и с тех пор обрел страстную армию поклонников по всему миру. Фанаты уже могут заказать монеты на сайте Королевского монетного двора, а доставка ожидается осенью 2026 года.

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Самая простая монета стоит 15 фунтов стерлингов (примерно 900 гривень), а цветная - 27,50 фунтов стерлингов (около 1651 гривни). При этом цена серебряной монеты составляет 92,50 фунтов стерлингов (около 5552 грн.), а золотая монета доступна по цене 2 420 фунтов стерлингов (примерно 145 264 грн).

Стоит отметить, что в прошлом месяце Королевский монетный двор выпустил монету номиналом 50 пенсов, посвященную 100-летию Гран-при в Великобритании. Ее представили в Бруклендсе (Уэйбридж, графство Суррей), где в августе 1926 года прошел первый британский Гран-при. Королевский монетный двор сообщил, что это первый случай, когда автоспорт был увековечен на одной из официальных монет Великобритании.

Памятные монеты Украины - последние новости

Финансовый аналитик Алексей Козырев назвал перспективные памятные монеты 2026 года, которые уже выпущены. В частности, аналитик обратил внимание на монету "Украинские народные сказки. Кирилл Кожумяка" номиналом 5 гривень из нейзильбера.

Другой пример – серебряная монета номиналом 10 гривень "30 лет Конституции Украины" – тоже имеет все шансы стать "хитом" среди нумизматов. Так же высоко он оценивает шансы монет, посвященных 35-летию Независимости Украины, которые будут выпущены в августе 2026 года.

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