Мозг начинает 'поедать сам себя' из-за недостатка сна: что на самом деле означает этот процесс

Длительное недосыпание ухудшает психическое здоровье, состояние кожи и приводит к повышению веса.

Многие считают, что несколько дней недосыпания и плохого сна в лучшем случае вызовут усталость, недомогание или темные круги под глазами. Однако научные исследования показывают, что хроническое недосыпание может иметь гораздо более серьезные последствия: в долгосрочной перспективе оно может повредить структуру и функции мозга.

Как пишет портал egeszsegkalauz.hu, медбрат Хорхе Анхель Эрас объясняет, что мозг "пожирает сам себя" из-за недостатка сна. Что обозначает это пугающий процесс – читайте далее.

Во время сна мозг удаляет часть продуктов обмена веществ, образующихся в процессе метаболизма, укрепляет важные нейронные связи, одновременно разрушая ненужные. Этот процесс необходим для обучения, записи воспоминаний и поддержания здоровья нервной системы.

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Что же на самом деле означает выражение "мозг "пожирает сам себя"?

В основе лежит научное исследование, показавшее в экспериментах на животных, что при хроническом недосыпании клетки, поддерживающие мозг – так называемые астроциты и микроглия – более интенсивно разрушают поврежденные или избыточные клеточные компоненты и нейронные связи.

Это естественный процесс, который происходит и в нормальных условиях, но при постоянном недосыпании он может стать более интенсивным, чем обычно и спровоцировать изменения, способствующие долговременному повреждению нервной системы.

Сколько часов сна увеличивают риск?

Большинство экспертов по сну сходятся во мнении, что здоровому взрослому человеку обычно необходимо 7–9 часов сна в сутки. Если человек постоянно спит менее 6 часов, его внимание, память и скорость реакции могут значительно ухудшиться.

На самом деле, даже одна ночь плохого сна может заметно повлиять на работу мозга.

Концентрация внимания может стать более сложной, кратковременная память может ухудшиться, время реакции может замедлиться, а принятие поспешных решений может стать более распространенным. Также может ухудшиться эмоциональная регуляция, поэтому многие люди становятся более раздражительными, нетерпеливыми или тревожными после бессонной ночи. Эти изменения обычно временные, но если недостаток сна становится регулярным явлением, негативные последствия могут накапливаться.

К чему это приводит

Согласно научным исследованиям, длительное недосыпание влияет не только на мозг. В долгосрочной перспективе оно может быть связано с высоким кровяным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом 2 типа, ожирением и другими проблемами со сном.

Это может привести к ослаблению иммунной системы и более частым инфекциям.

Согласно исследованиям, также может нарушаться гормональный баланс, что может усиливать аппетит, снижать чувство сытости и затруднять контроль веса.

Психическое здоровье также страдает. Достаточный сон также необходим для поддержания эмоционального равновесия. Те, кто регулярно недосыпает, часто испытывают раздражительность, перепады настроения, тревожность или повышенный стресс. В случае хронического недосыпания повышается вероятность развития депрессивных симптомов, а способность решать проблемы и регулировать эмоции ухудшается.

Недостаток сна также может отражаться на коже. Регенерация кожи также ускоряется ночью. В это время увеличивается выработка коллагена, восстанавливаются микроповреждения, полученные в течение дня, и снижается активность воспалительных процессов.

Если эта регенерация не происходит регулярно, кожа может стать тусклее, раньше могут появиться мелкие морщины, ухудшиться ее эластичность, а мелкие повреждения могут заживать медленнее.

Можно ли компенсировать это сном в выходные дни?

Хотя более длительный сон действительно может снять усталость и улучшить самочувствие, исследования показывают, что он не может полностью обратить вспять последствия хронического недосыпания для организма.

Важно не только количество часов сна, но и его качество. Глубокий сон – это время наиболее интенсивной регенерации организма: выделяется значительное количество гормона роста, укрепляется иммунная система, а мозг наиболее эффективно выводит продукты метаболизма, накопленные в течение дня. Если человек проводит достаточно времени в постели, но часто просыпается или проходит мало стадий глубокого сна, он может чувствовать усталость и истощение на следующий день.

Ранее исследование показало, что взрослые, сократившие продолжительность сна примерно на 80 минут в сутки, набирали в среднем около одного 2 кг веса и проводили больше времени в сидячем положении.

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