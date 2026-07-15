Украина приблизилась к созданию аналога HIMARS с дальностью стрельбы 150 километров

Лицензия, выданная Францией, может предусматривать освоение технологий по производству ещё одного компонента для Thundart - твердотопливного двигателя.

Получение Украиной лицензии на производство высокоточных дальнобойных бомб AASM Hammer от Safran может открыть эффективный путь к вооружению ещё одним видом высокоточного дальнобойного вооружения - ракетной системой Thundart.

Как отмечает аналитический портал Defense Express, Thundart - это прямая альтернатива HIMARS и ракетам GMLRS ER от Safran и MBDA.

"Прямой путь Украины от лицензии на высокоточные бомбы к ракетам "земля-земля" Thundart объясняется тем, что они созданы с широким использованием имеющихся компонентов, что позволило разработать ракету в очень сжатые сроки - она взлетела через 18 месяцев с момента начала работ", - объяснили аналитики.

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В частности, в ракете Thundart использована система наведения (инерциальная и спутниковая навигация) из блока SBU-38 AASM Hammer от Safran. Кроме того, как отмечает портал, скорее всего, без существенных изменений была использована имеющаяся система управления с рулевыми поверхностями.

"Если лицензионное производство AASM Hammer в Украине будет предусматривать выпуск SBU-38, то освоение аналогичного блока для Thundart вряд ли будет чрезмерно сложным", - говорится в анализе.

Твердотопливный двигатель

Более того, отмечает Defense Express, еще одна ожидаемая лицензия из Франции - на зенитную ракету Aster для SAMP/T - может предусматривать освоение технологий для производства еще одного компонента для Thundart - твердотопливного двигателя.

Отмечается, что его производит компания Roxel, которая в 2025 году была приобретена MBDA, и также отвечает за производство твердотопливного двигателя для "Thundart".

"Таким образом, в Украине и так планируется развернуть производство двух основных компонентов, используемых в Thundart. Это вполне позволяет более внимательно присмотреться к вопросу возможного участия в этом проекте и вооружения этой высокоточной ракетой", - говорят аналитики.

Заявление Макрона

Как сообщал УНИАН, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о серьезных решениях по усилению оборонных возможностей Украины.

В частности, речь идет о конкретизации оказания помощи в сфере противовоздушной обороны, модернизации и приобретении Украиной штурмовой авиации - самолетов Rafale. Также Украина получит лицензию на производство ракет Aster для комплексов SAMP/T.

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