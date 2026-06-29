Нацбанк представил новую особую памятную монету из серебра: как выглядит (фото)

Ожидаемый тираж – до 10 000 штук.

Национальный банк представил новую памятную монету по случаю Дня Конституции Украины. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Номинал памятной монеты "30 лет Конституции Украины" – 10 гривень. Она изготовлена из серебра. Тираж – до 10 000 штук.

На аверсе монеты по кругу расположена надпись "30 лет основному закону Украины". В центре этой надписи по кругу изображены этапы становления Конституции современного государства Украина:

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1710 год – Конституция Филиппа Орлика;

1918 год – Конституция Украинской Народной Республики;

1918 год – Временный основной закон Западноукраинской Народной Республики;

1939 год – Конституционные законы Карпатской Украины;

1919, 1929, 1937, 1978 годы – Конституции Советской Украины;

28 июня 1996 года в 9:18 утра Верховная Рада Украины II созыва приняла Конституцию Украины.

На реверсе изображены стилизованные корни дуба, в которых зашифрована надпись "Конституция". Корни символизируют фундамент государства – историческую преемственность и правовую преемственность. Листья олицетворяют современность – живое развитие государства, гражданскую ответственность и зрелость общества. Плоды – желуди – символизируют результат и одновременно потенциал: в каждом из них заложено будущее для роста. Ростки у корней – образ будущих поколений Украины.

"Приобрести монету можно будет в интернет-магазине НБУ и у банков-дистрибьюторов. Информацию о начале продаж узнавайте на их сайтах", – отметили в регуляторе.

Памятные монеты НБУ – последние новости

Ранее УНИАН писал, какие памятные монеты подорожали в 1,5–10 раз буквально за считанные дни после начала продаж.

В мае НБУ выпустил две новые памятные монеты, посвященные Сумской и Черниговской областям, из общей тематической серии "Мы сильны. Мы вместе".

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