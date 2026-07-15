В США завод стоимостью $500 млн не смог изготовить ни одной детали для снарядов, – отчет

Аудит выявил, что предприятие General Dynamics в Техасе не изготовило ни одной пригодной детали для 155-мм снарядов, несмотря на финансирование в размере почти полумиллиарда долларов.

Армия США столкнулась с серьезной проблемой в выполнении планов по наращиванию производства 155-мм артиллерийских снарядов. Новый завод в Меските (штат Техас), на который было выделено почти 500 млн долларов, по состоянию на март 2026 года не смог изготовить ни одной пригодной металлической детали для боеприпасов. Об этом говорится в отчете Управления генерального инспектора Министерства армии США.

Предприятие, которым управляет компания General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS), открыли в мае 2024 года. Именно на него возлагали большие надежды в плане восстановления запасов 155-мм снарядов после масштабных поставок в Украину и продаж союзникам.

В отчете отмечается, что без 30 тысяч металлических деталей, которые должен был производить завод в Меските, армия не сможет достичь запланированной мощности в 100 тысяч 155-мм снарядов в месяц. По состоянию на март 2026 года ни одного альтернативного плана производства этих деталей разработано не было.

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По данным инспекторов, главной причиной неудачи стало решение адаптировать оборудование, предназначенное для производства корпусов более старых снарядов M107, под изготовление более современных M795. Новые боеприпасы имеют другие размеры и технические характеристики, поэтому использование старого оборудования оказалось значительно сложнее, чем ожидалось.

В отчете отмечается, что военные осознавали риски такого решения, однако согласились на него, поскольку это должно было ускорить запуск производства по сравнению с закупкой новой производственной линии.

Несмотря на более чем 20-летний опыт GD-OTS в производстве корпусов 155-мм снарядов на армейском заводе в Скрентоне, предприятие в Меските так и не смогло изготовить ни одной детали, которая соответствовала бы контрактным требованиям.

Производство отстает от планов

После начала полномасштабной войны России против Украины Конгресс США поставил задачу увеличить производство 155-мм боеприпасов до 100 тысяч в месяц.

В настоящее время американская промышленность выпускает около 36 тысяч снарядов ежемесячно. До войны этот показатель составлял всего 14 тысяч.

По данным инспекторов, США уже передали Украине более 3 млн 155-мм артиллерийских снарядов. Кроме того, более 218 тысяч боеприпасов было продано иностранным заказчикам, а еще более 111 тысяч использовано в ходе учений и испытаний. В целом американские запасы сократились более чем на 3,6 млн снарядов.

Армия признает проблему

В Министерстве армии согласились с выводами аудита и пообещали устранить выявленные недостатки.

В то же время Командование армейских контрактов не согласилось с отдельными выводами инспекторов относительно процедуры заключения контракта с GD-OTS. Там заявили, что контракт был законным, согласованным руководством армии и не требовал проведения нового конкурса.

Еще в феврале помощник министра армии США по вопросам закупок Брент Ингрэм признал перед законодателями, что не удовлетворен ситуацией на заводе в Меските. По его словам, армия даже рассматривала возможность расторжения контракта, однако в конечном итоге решила продолжить переговоры с компанией.

General Dynamics меняет подход

На фоне задержек General Dynamics объявила о дополнительных инвестициях в размере 200 млн долларов собственных средств. Компания также решила прекратить сотрудничество с турецким производителем Repkon, оборудование которого не соответствовало необходимым стандартам.

Вместо него планируется использовать производственные решения американской компании Deterrence Defense. В General Dynamics заявили, что уже достигли с армией договоренностей относительно дальнейших шагов для запуска производства.

Несмотря на неудачу с заводом в Меските, американская армия рассчитывает благодаря модернизации других предприятий в штатах Айова, Канзас и Арканзас к концу 2027 года увеличить производство до 140 тысяч 155-мм снарядов в месяц. Это на 40 тысяч больше первоначальной цели, однако достичь этого планируют примерно на год позже, чем предполагалось.

Оружие США – последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявил о расширении производства вооружений в США. По его словам, генеральные директора BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon согласились увеличить производство оружия "высшего класса" в четыре раза.

По данным СМИ, в настоящее время ВМС США стоят перед необходимостью перестройки своего флота. Из-за запланированного вывода из эксплуатации старых подводных лодок и крейсеров к 2030 году могут исчезнуть около 2080 ракетных шахт. Задержки в программах по замене и нехватка мощностей в судостроительной промышленности затрудняют этот переход.

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