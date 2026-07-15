Россия ударила по Одессе ракетами: повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые

Российская оккупационная армия утром 15 июля нанесла по Одессе ракетный удар, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере три человека, есть раненые.
Как сообщает корреспондент УНИАН, около 7 утра в Одессе в очередной раз прозвучала воздушная тревога, и мониторинговые каналы сообщили, что враг запустил по городу ракеты. Вскоре раздался мощный взрыв.
Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба подтвердила УНИАН, что вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар.
"По предварительным данным, пострадала жилая высотка. Сейчас известно как минимум о трёх погибших, есть раненые", – сказала Верба.
Об атаке также сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак. По его данным, повреждены жилые дома, пока известно о трех раненых, состояние которых оценивается как средней тяжести. По словам чиновника, сейчас выясняются подробности последствий.
По данным пресс-службы ГУ ГСЧС в Одесской области, ночью 15 июля Россия также нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одессы. В результате попадания произошло разрушение с последующим возгоранием в складском помещении одного из предприятий. Также повреждены 2 грузовых автомобиля.
Кроме того, накануне, 14 июля, враг несколько раз атаковал в Одесской области иностранные коммерческие суда, следовавшие по морскому коридору.
В частности, было атаковано гражданское судно под флагом Танзании, погиб его капитан. Кроме того, по данным Одесской ОГА, удар был нанесен по судну под флагом Либерии, позже – по гражданскому судну под флагом Маршалловых островов, там произошло повреждение надстройки судна, на борту возник пожар. Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, в результате этой атаки погибли два члена экипажа – 47-летний и 46-летний мужчины.
Россия терроризирует Одессу
Как писал УНИАН, 14 июля РФ нанесла ракетные удары по Одесской области двумя ракетами – разрушены два жилых дома, выбиты окна, повреждены крыша, фасады и заборы еще в трех частных домовладениях. Погибла 69-летняя женщина, пострадал 44-летний мужчина.
13 июля было поражено гражданское торговое судно под флагом Республики Того, которое находилось у причала и разгружало минеральные удобрения. Погибли 5 моряков, еще более 10 пострадали. Среди погибших и раненых моряков – граждане Египта и Сирии.