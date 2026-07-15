Россия ударила по Одессе ракетами: повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые

Накануне россияне обстреляли три иностранных торговых судна, в результате чего погибли трое моряков.

Российская оккупационная армия утром 15 июля нанесла по Одессе ракетный удар, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере три человека, есть раненые.

Как сообщает корреспондент УНИАН, около 7 утра в Одессе в очередной раз прозвучала воздушная тревога, и мониторинговые каналы сообщили, что враг запустил по городу ракеты. Вскоре раздался мощный взрыв.

Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба подтвердила УНИАН, что вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар.

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"По предварительным данным, пострадала жилая высотка. Сейчас известно как минимум о трёх погибших, есть раненые", – сказала Верба.

Об атаке также сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак. По его данным, повреждены жилые дома, пока известно о трех раненых, состояние которых оценивается как средней тяжести. По словам чиновника, сейчас выясняются подробности последствий.

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС в Одесской области, ночью 15 июля Россия также нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одессы. В результате попадания произошло разрушение с последующим возгоранием в складском помещении одного из предприятий. Также повреждены 2 грузовых автомобиля.

Кроме того, накануне, 14 июля, враг несколько раз атаковал в Одесской области иностранные коммерческие суда, следовавшие по морскому коридору.

В частности, было атаковано гражданское судно под флагом Танзании, погиб его капитан. Кроме того, по данным Одесской ОГА, удар был нанесен по судну под флагом Либерии, позже – по гражданскому судну под флагом Маршалловых островов, там произошло повреждение надстройки судна, на борту возник пожар. Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, в результате этой атаки погибли два члена экипажа – 47-летний и 46-летний мужчины.

Россия терроризирует Одессу

Как писал УНИАН, 14 июля РФ нанесла ракетные удары по Одесской области двумя ракетами – разрушены два жилых дома, выбиты окна, повреждены крыша, фасады и заборы еще в трех частных домовладениях. Погибла 69-летняя женщина, пострадал 44-летний мужчина.

13 июля было поражено гражданское торговое судно под флагом Республики Того, которое находилось у причала и разгружало минеральные удобрения. Погибли 5 моряков, еще более 10 пострадали. Среди погибших и раненых моряков – граждане Египта и Сирии.

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