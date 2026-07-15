ЕС разрешил Украине покупать китайские компоненты для дронов из кредитных средств, – FT

Брюссель сделал исключение из правил финансирования оборонной сферы, поскольку на европейском рынке не хватает необходимых комплектующих для украинских беспилотников.

Украина получила разрешение использовать часть средств оборонного кредита Европейского Союза для закупки китайских компонентов для беспилотников. Такое решение стало исключением из общих правил финансирования и свидетельствует о том, что Европа пока не способна полностью обеспечить украинский оборонно-промышленный комплекс необходимыми деталями. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с решением.

По информации издания, Киев получил право использовать часть первого транша оборонного кредита ЕС в размере около 6 млрд евро для закупки компонентов китайского производства.

Эти средства являются частью масштабной программы ЕС, которая предусматривает выделение 60 млрд евро на оборонные закупки для Украины. В целом правила программы предусматривают, что продукция, приобретенная на европейские деньги, должна происходить преимущественно из стран ЕС, Украины или других утвержденных партнеров.

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Однако регламент содержит исключение: если необходимые товары невозможно быстро получить в достаточном количестве, Украина может обратиться в Брюссель за специальным разрешением на закупку в других странах. Именно этим механизмом и воспользовался Киев.

Европе не хватает необходимых компонентов

Как отмечает FT, это решение показывает, что европейская оборонная промышленность пока не может полностью обеспечить производство беспилотников необходимыми комплектующими. Несмотря на активное наращивание производства вооружений, отдельные критически важные компоненты по-прежнему приходится закупать в Китае.

При этом ситуация выглядит противоречивой, ведь ЕС неоднократно обвинял Пекин в поддержке российского военно-промышленного комплекса из-за поставок продукции двойного назначения. В то же время китайские комплектующие остаются важными и для украинского производства дронов.

Дроны остаются ключевым оружием Украины

Именно беспилотники в настоящее время являются главным средством поражения российских войск. Украинские чиновники утверждают, что около 80% потерь российской армии на поле боя сейчас наносится именно с помощью дронов.

За последние годы Украина создала одну из самых динамичных оборонных отраслей в Европе, однако потребности фронта по-прежнему превышают возможности союзников по производству отдельных компонентов.

На момент публикации Европейская комиссия и Министерство обороны Украины официально не комментировали информацию о предоставлении такого исключения.

Оборонный кредит для Украины

Как сообщал УНИАН, 25 июня Украина получила первый транш в размере 3,2 миллиарда евро из кредита на общую сум му 90 миллиардов евро.

Первый транш кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро для Украины не включает 5,9 миллиарда евро оборонного финансирования для производства дронов. Зато он покроет 3,2 миллиарда евро бюджетной поддержки.

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