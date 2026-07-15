Два кухонных продукта могут очистить кастрюли и сковородки: об этом способе знают не все

Лучший способ уменьшить коррозию - тщательно вытирать посуду после каждой мойки.

Два продукта, которые есть у большинства людей на кухне, могут пригодиться не только при приготовлении пищи. Их также используют при уборке в доме, ведь они позволяют ограничить применение сильных химических средств. Как пишет Gazeta.PL, речь идет о сочетании картофельной кожуры и пищевой соды для удаления ржавчины с металлических предметов.

"Ржавчина чаще всего появляется на металлических предметах, которые часто контактируют с влагой. Домашний способ заключается в сочетании пищевой соды с картофельной кожурой. Считается, что пищевая сода действует как мягкий абразив, а соединения щавелевой кислоты, содержащиеся в картофельной кожуре, могут облегчать удаление ржавчины. Благодаря этому загрязнения легче отделяются от поверхности металла без необходимости применения сильных химических средств", - объясняется в материале.

Как это сделать?

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На ржавую поверхность следует насыпать пищевую соду, а затем приложить картофельную кожуру или половинку картофелины к загрязненному месту. Рекомендуется оставить ингредиенты на всю ночь, чтобы они могли дольше воздействовать на ржавчину.

На следующий день достаточно хорошо протереть поверхность под проточной водой. Если налет сильно прикрепился, процедуру можно повторить. После завершения очистки металлический предмет следует тщательно высушить.

Несколько простых привычек, которые позволяют лучше защитить посуду

Лучший способ уменьшить коррозию - тщательно вытирать посуду после каждой мойки и хранить ее в сухом месте. Дополнительную защиту чугунным сковородам и кастрюлям обеспечивает тонкий слой растительного масла, который ограничивает контакт металла с влагой.

В то же время, если несколько предметов посуды хранятся друг на друге, их следует разделить бумагой или мягкой прокладкой, чтобы предотвратить появление царапин.

"Натуральные методы пользуются популярностью, поскольку для них используются продукты, которые часто уже есть на кухне. При небольших следах ржавчины смесь картофельной кожуры и пищевой соды может помочь очистить металлическую поверхность. Если коррозия сильно запущена, более эффективными могут оказаться специальные средства или механическое удаление налета", - отмечается в материале.

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