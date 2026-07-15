Тина Кароль впервые высказалась о возможной мобилизации сына

В этом году Вениамину исполнится 18 лет.

Известная украинская певица Тина Кароль заговорила на тему мобилизации. В частности, звездная мама ответила, как бы она отреагировала, если бы ее сын захотел уйти на фронт.

В интервью "Насправді МАХ" артистка отметила, что скоро Вениамину исполнится 18 лет. И хотя сейчас он получает образование за границей, в будущем парень хочет вернуться в Украину. Поэтому, если он решит пойти в армию, Тина не будет возражать.

"Что скажет ребенок, то и будет. Он на самом деле умный мальчик, и он пригодится во многих сферах", – подчеркнула исполнительница.

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Звезда также добавила, что видит в сыне огромный потенциал, который поможет в восстановлении страны после войны.

"Я всегда верила, что представлять Украину должны люди, которые свободно говорят на английском, свободно говорят на других языках. Он говорит. Те люди, которые имели возможность учиться и в Украине, и за рубежом, которые любят свою страну, говорят на украинском. Я уверена в Украине. Эта война породила искреннее желание создать свою идеальную страну. Я верю в это", – отметила Кароль.

К слову, Вениамин родился в браке Тины с известным украинским продюсером Евгением Огиром. В 2013 году мужчина умер от рака желудка.

Напомним, что популярный украинский певец SHUMEI откровенно рассказал о характере Тины Кароль.

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