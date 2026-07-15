В Литве заявили о планах РФ по нападению на критически важную инфраструктуру: что известно

Россия может использовать для этого различные средства.

Литва располагает разведывательной информацией о том, что РФ планирует нападения на инфраструктуру, поэтому в качестве меры предосторожности будет усилена охрана объектов, энергетики и транспорта. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа в интервью BNS, цитирует Reuters.

Он подчеркнул, что не располагает информацией о том, когда и где планируются эти атаки, а также не сказал, что его страна является целью россиян.

"У нас есть такие сигналы, которые мы получаем от наших (разведывательных) служб. Они не указывают четко места или времени... поскольку противник еще не завершил планирование, и мы знаем лишь о самих планах или целях. Это могут быть различные средства, направленные на физическое повреждение критической инфраструктуры... Все, что останавливает функционирование этих объектов", - предупредил Науседа.

Видео дня

Reuters напомнило, что Литва является членом НАТО, граничащим с российской эксклавой Калининградом и союзником Москвы - Беларусью. Страна утроила свои расходы на оборону со времени вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Угроза со стороны РФ для Европы

Как писал УНИАН, Латвия укрепляет границу с Россией "зубами дракона", готовясь к наземному вторжению. Барьеры расположены в три ряда шириной около десяти метров и предназначены для того, чтобы сделать невозможным проезд военной техники через границу.

"Если что-то все-таки произойдет, мы должны быть готовы уничтожить их (россиян, - ред. УНИАН) здесь, ведь мы видим на примере Украины: как только мы отдаем территорию, вернуть ее практически невозможно", - заявил офицер Андрис Риекстс.

Также в Эстонии заявили, что Россия "направляет" дроны в воздушное пространство НАТО. В частности, три балтийские страны и Финляндия зафиксировали увеличение количества заблудившихся украинских беспилотников, нарушивших их воздушное пространство. Там заявили, что дроны были нацелены на Россию, но сбились с курса из-за возможностей РФ в сфере радиоэлектронной борьбы.

Вас также могут заинтересовать новости: