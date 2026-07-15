Тишкевич призналась, сколько килограммов набрала во время беременности

Известная украинская актриса Екатерина Тишкевич, которая ждет первого ребенка, рассказала об изменениях в фигуре во время беременности.

В своем Instagram 31-летняя звезда фильмов "Ничто не случается дважды" и "Хороший парень" показала, как ходила на лекцию для будущих родителей. По её словам, живот уже заметно растёт, поэтому актрисе приходится носить одежду большего размера.

Тишкевич призналась, сколько килограммов набрала во время беременности

"Вчера я впервые попросила у Валика одолжить шорты, чтобы пойти на мероприятие. Я уже набрала девять килограммов. Малыш растет", – отметила Екатерина.

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К слову, Екатерина и ее муж-актер Валентин Томусяк поженились в 2019 году. Пара долгое время мечтала о ребенке и в начале лета объявила, что скоро станет родителями. Кто именно родится у супругов – пока неизвестно.

Напомним, ранее звезда сериала "Реванш" Клавдия Дрозд призналась, сколько килограммов набрала во время беременности. Актриса недавно родила сына, имя которого пока держит в секрете.

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