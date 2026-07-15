Тишкевич призналась, сколько килограммов набрала во время беременности

Актриса скоро впервые станет мамой.

Известная украинская актриса Екатерина Тишкевич, которая ждет первого ребенка, рассказала об изменениях в фигуре во время беременности.

В своем Instagram 31-летняя звезда фильмов "Ничто не случается дважды" и "Хороший парень" показала, как ходила на лекцию для будущих родителей. По её словам, живот уже заметно растёт, поэтому актрисе приходится носить одежду большего размера.

"Вчера я впервые попросила у Валика одолжить шорты, чтобы пойти на мероприятие. Я уже набрала девять килограммов. Малыш растет", – отметила Екатерина.

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К слову, Екатерина и ее муж-актер Валентин Томусяк поженились в 2019 году. Пара долгое время мечтала о ребенке и в начале лета объявила, что скоро станет родителями. Кто именно родится у супругов – пока неизвестно.

Напомним, ранее звезда сериала "Реванш" Клавдия Дрозд призналась, сколько килограммов набрала во время беременности. Актриса недавно родила сына, имя которого пока держит в секрете.

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