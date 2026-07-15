В Украину прибыла глава Еврокомиссии и европейские лидеры

Сегодня в Киеве пройдут мероприятия, приуроченные к Дню украинской государственности, а также саммит "Украина – Юго-Восточная Европа".

Сегодня, 15 июля, в Киев прибыла глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры европейских стран.

Также в Украину прибыли президент Сербии Александр Вучич, президент Черногории Яков Милатович и премьер-министр Словении Янез Янша, президент Молдовы Мая Санду, президент Румынии Никушор Дан.

Урсула фон дер Ляйен в соцсети X опубликовала видео встречи в Киеве и написала, что это уже ее 11-й визит в Украину с начала полномасштабной войны.

Видео дня

"Это особый момент. Украина смогла добиться значительного прогресса в укреплении своего военного потенциала. Инициатива постепенно переходит на её сторону", – отметила она.

При этом она пообещала объявить о новых инициативах, направленных на интеграцию оборонных промышленностей.

"Чтобы мы могли производить больше и быстрее", – добавила председательница Европейской комиссии. По ее словам, также состоится обсуждение процесса вступления Украины в ЕС и подготовки к предстоящей зиме.

Сегодня в Киеве состоятся мероприятия по случаю Дня украинской государственности и саммит "Украина – Юго-Восточная Европа".

Поддержка Украины со стороны ЕС

Ранее сообщалось, что Европейский Союз намерен разрешить Украине закупать британское оружие на сумму 60 миллиардов евро. Эта сумма будет предоставлена Украине, как стране, пострадавшей от войны, в виде целевого займа на оборонные закупки.

Кроме того, в ЕС предупредили, что следующая зима для Украины снова может оказаться сложной, и готовятся оказывать поддержку нашему государству.

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