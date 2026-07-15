Авто популярного ведущего повредилось после атаки россиян: 'Рядом прилетела баллистика'

Слава был вынужден продать машину по более низкой цене.

Популярный украинский ведущий Слава Дёмин впервые рассказал о своей поврежденной машине после атаки россиян.

Оказалось, что мужчина собирался продать машину, которую ранее брал в кредит. Однако из-за "прилета" рядом автомобиль был поврежден, и он вынужден был продать его намного дешевле.

"Мы должны были его продать, он стоял на СТО, и прямо рядом прилетела баллистика и очень сильно порезала машину. Поэтому мы его продали вдвое дешевле", – признался Слава в проекте "Ранок у великому місті".

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Дёмин добавил, что впоследствии взял другой автомобиль снова в кредит. Его стоимость – более 30 тысяч долларов.

"Прошлый внедорожник я брал в кредит, я его выплатил. Этот тоже у меня в кредите, пока еще не выплатил. У меня подержанный автомобиль, поэтому он стоит более 30 тысяч долларов", – подчеркнул ведущий.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что россияне повредили квартиру популярного украинского юмориста Александра Венедчука, более известного как Веня из "Ветеранов космических войск". В его квартире были повреждены двери и окна в результате взрывов поблизости.

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