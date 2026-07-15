Режиссёр Горов рассказал, как создавали 'Приключения казака Выговского': два года подготовки, сотни костюмов и кастинг

Премьера приключенческого сериала состоится на телеканале 2+2 уже 31 августа в 20:20.

Известный украинский режиссёр, продюсер и композитор Семен Горов, ставший режиссёром и соавтором сценария приключенческого сериала "Приключения казака Выговского", поделился подробностями работы над проектом. По его словам, создание сериала длилось почти два года, причем больше всего времени занял подготовительный этап: написание сценария, поиск локаций, кастинг актеров и создание визуального мира сериала. Сами же съемки длились почти три месяца.

"Мы ездили по всей Украине, осматривали замки, ведь события сериала происходят в XVII веке. Погрузились в атмосферу аутентичных локаций, создавали дополнительные декорации. Прошу зрителей, особенно критиков, понимать, что мы не пытались документально отобразить те времена – это наш современный взгляд на события", – отметил Семен Горов в интервью "Суспільне. Культура".

Местами съемок стали известные украинские локации: Национальный музей народной архитектуры и быта Украины "Пирогов", замок-музей "Радомысль", казацкое поселение "Мамаева Слобода" и "Парк Киевская Русь". Именно там создатели воссоздавали атмосферу казацкой Украины XVII века.

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Семен Горов также раскрыл эксклюзивную деталь: на главную роль рассматривали многих известных украинских актеров, однако после многочисленных индивидуальных и парных проб выбор остановился на Артеме Пльондере.

"Мы пробовали многих актеров на главные роли, проводили живые пробы, парные пробы. Остановились на замечательном молодом актёре Артеме Пльондере. Уверен, это будущая звезда украинского кино и театра", – отметил режиссёр.

Выбор оказался настолько удачным, что, по словам художника-постановщика Александра Тетерина, Артем Пльондер почти идеально совпал с эскизами молодого Выговского, созданными ещё до завершения кастинга. Именно поэтому образ героя практически не пришлось менять после утверждения актера.

По словам режиссера, зрители увидят Выговского совсем не таким, каким его привыкли представлять по школьным учебникам.

Он также приоткрыл завесу личной жизни главного героя, отметив, что молодой Выговский в сериале – еще тот проказник. Его ждут сразу несколько романтических историй: в Варшаве он увлекается красавицей Агнешкой, впоследствии не может устоять перед дочерью гетмана Виталиной, а также сближается с Оксаной. Любовный треугольник станет одной из интриг сериала, а зрителям придется гадать, кто же в конце концов покорит сердце будущего гетмана.

Горов подчеркнул, что команда создавала не документальную хронику и не историческую реконструкцию, а художественную интерпретацию эпохи. Это отражено и в характерах персонажей, и в их быте, и в костюмах.

"Мы привлекали консультантов, реконструкторов, специалистов по костюмам, глубоко погруженных в историю, которые помогали создавать вымышленный мир сериала", – добавил режиссер.

Для главных героинь сериала, которых сыграли Дарья Легейда и Катарина Файн, художники создали эксклюзивные костюмы с кожаными корсетами, бархатом, шелком, кружевом и авторским декором. Всего специально для проекта изготовили десятки аутентичных костюмов, реквизита и образцов оружия. К сожалению, часть этих уникальных костюмов была безвозвратно утрачена после российского ракетного удара по киностудии имени Александра Довженко.

Напомним, "Приключения казака Выговского" – это история о молодом Иване Выговском, будущем гетмане Запорожского войска, который ещё не догадывается о своём великом предназначении. Это не историческая реконструкция, а увлекательная художественная интерпретация, вдохновленная реальной исторической личностью. Впереди героя ждут опасные приключения, погони, борьба с московитами, романтические интриги и путь от беззаботного повесы до настоящего лидера.

В сериале также снялись Виталий Ажнов, Дарья Легейда, Катарина Файн, Александр Ярема, Алексей Суханов, Владимир Филатов и другие известные украинские актеры.

Не пропустите премьеру приключенческого сериала "Приключения казака Выговского" на телеканале 2+2 – 31 августа в 20:20.

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