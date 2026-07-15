Дом уцелел среди выжженной земли, но его владельцы погибли во время бегства (видео)

Супруги решили эвакуироваться, когда огонь уже подбирался к их дому.

Во время масштабных лесных пожаров в испанской провинции Альмерия произошла трагедия, которая потрясла местных жителей. Как пишет Libertatea, вилла на холме в районе Бедар почти не пострадала от огня, хотя вокруг выгорело более 7 тысяч гектаров. Однако её владельцы – супруги из Бельгии 68 и 66 лет – погибли, пытаясь эвакуироваться.

Как сообщается, когда пламя приблизилось к дому, супруги решили уехать на автомобиле. Их участок находился в конце тупиковой дороги, и единственный путь оказался отрезан огнём. Позже испанские власти подтвердили их гибель, опознав тела с помощью ДНК.

Уцелевшая вилла стала символом трагедии. На фотографиях видно, что дом, бассейн и внутренний двор практически не пострадали, а рядом даже сохранилась зелёная растительность. При этом окружающие холмы полностью выгорели. Специалисты пока не могут объяснить, почему огонь обошёл строение стороной. Среди возможных причин называют внезапную смену направления ветра или каменные стены вокруг участка, которые могли сдержать распространение пламени.

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Супруги проживали здесь около пяти лет и управляли небольшим гостевым домом Casa Rambla, популярным среди туристов. Соседи вспоминают их как доброжелательных и отзывчивых людей. Многие теперь задаются вопросом, удалось бы им выжить, если бы они не покинули дом.

По словам специалистов, пожар распространялся со скоростью около 100 метров в минуту из-за сильного ветра и пересохшей растительности. Жителям окрестностей пришлось срочно эвакуироваться, а некоторые спаслись лишь потому, что заметили огонь раньше других.

Хотя сам посёлок Бедар удалось защитить, стихия уничтожила тысячи гектаров лесов и сельхозугодий. Спасательные службы продолжают обследовать пострадавшие районы и искать пропавших без вести. Восстановление региона, по оценкам властей, займёт несколько лет.

Разрушительный лесной пожар в Испании - подробности

На юге Испании лесной пожар унёс жизни как минимум 12 человек. По данным Sky News, с огнём борются около 150 пожарных. Власти Андалусии назвали случившееся самым разрушительным пожаром в истории региона. Эксперты отмечают, что аномальная жара и засуха сделали растительность крайне уязвимой для быстрого распространения огня.

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