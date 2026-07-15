'Трамп любит победителей': у Зеленского раскрыли, что усилит позицию США по Украине

Успехи Украины меняют отношение Дональда Трампа, а соглашение о лицензии на производство ракет Patriot стало важным сигналом поддержки Киева.

Президент США Дональд Трамп все более благосклонно относится к Украине, а дальнейшие успехи Киева на поле боя могут только усилить американскую поддержку. Такое мнение высказала экономический советник президента Украины Владимира Зеленского Кристи Фриланд, сообщает ABC News.

По её словам, одним из важнейших результатов недавнего саммита НАТО стала договоренность о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Фриланд назвала решение США "действительно хорошей новостью" для Украины, однако подчеркнула, что лицензия не решает проблему сразу.

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По её словам, между получением права на производство и фактическим выпуском ракет пройдет определённое время, тогда как Украина уже сейчас остро нуждается в дополнительных системах ПВО и боеприпасах для защиты от российских ударов.

Сам президент Владимир Зеленский после переговоров с Трампом заявил, что стороны достигли "важного соглашения" о лицензировании производства Patriot, а команды уже работают над реализацией договоренностей.

"Трамп действительно любит победителей"

Комментируя изменение риторики президента США, Фриланд отметила, что украинское руководство не пытается демонстрировать успехи только ради благосклонности Вашингтона.

"Украинцы воюют не для того, чтобы устроить шоу для Трампа. Они воюют, потому что иначе погибнут", – сказала она.

В то же время советница Зеленского убеждена, что военные успехи Украины напрямую влияют на уровень поддержки со стороны американского президента:

"Трамп действительно любит победителей. Он не против менять свою позицию. И я действительно думаю, что чем сильнее украинцы, тем больше шансов получить его поддержку".

НАТО подтвердило долгосрочную поддержку

По итогам саммита НАТО союзники подтвердили намерение продолжать поддержку Украины. В декларации отмечено, что Киев вносит весомый вклад в трансатлантическую безопасность, а объем помощи союзников в 2026 году должен составить около 80 млрд долларов. Предполагается, что финансирование в 2027 году будет не меньшим.

Фриланд также подчеркнула, что европейские союзники продемонстрировали готовность поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Украина всё больше полагается на собственное оружие

Отдельно советница Зеленского обратила внимание на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса. По ее словам, Украина производит все больше дальнобойного оружия самостоятельно, что позволяет применять его без необходимости получать согласование от партнеров.

По мнению Фриланд, именно это стало одним из факторов успешных ударов по военной и энергетической инфраструктуре России.

Переговоры о мире остаются отдаленной перспективой

Несмотря на позитивные сигналы о поддержке Украины, перспективы завершения войны остаются неопределенными. По словам Фриланд, Россия по-прежнему выдвигает неприемлемые для Киева требования, а сам Владимир Путин отказывается от прямых переговоров с Зеленским.

В то же время она считает, что прогнозы о скором истощении Украины не оправдались.

"Успех Украины сейчас показывает нам, что если мы предоставим ей необходимые инструменты, она доведет это дело до конца", – подытожила Фриланд.

США и Украина – главные новости

Ранее CNN сообщал, что Трамп поддержит принятие двухпартийного пакета санкций против России, инициатором которого выступил сенатор Линдси Грэм. По словам собеседника издания, не исключено, что после внезапной смерти сенатора законопроект будет принят даже быстрее.

Этот пакет санкций откроет Трампу путь к введению высоких пошлин на импорт из стран, закупающих российскую нефть, уран и природный газ. Считается, что это еще больше ослабит Россию на фоне войны с Украиной.

Впоследствии в комментарии журналистам Трамп предположил, что подпишет законопроект о санкциях против России, инициатором которого был покойный сенатор Грэм.

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