Настоящий замок Спящей красавицы существует: где он находится и чем поражает туристов

Войдя во двор замка, историю можно почти ощутить на ощупь.

Когда люди вспоминают историю "Спящей красавицы", перед их внутренним взором сразу возникает заросший густым, колючим кустарником замок с башнями, устремленными в небо, где принцесса и весь двор спят вечным сном. Несмотря на то, что большинство людей считает это место лишь вымышленным, настоящий, оригинальный замок Спящей красавицы расположен во Франции, в самом сердце долины Луары, и выглядит точно так же, как в сказке. Об этом пишет Divany.hu.

"Знаменитый Château d’Ussé (замок Юссе) возвышается на слиянии рек Луары и Индре, на окраине Шинонского леса. Когда человек увидит белые стены, вырисовывающиеся из темного леса, ажурные бастионы, изящные башни с голубыми крышами и украшенные водопады, он сразу поймет, почему это место очаровало одного из величайших сказочников мировой литературы", - говорится в материале.

История замка началась задолго до его сказочной славы. Первую крепость, ещё деревянную, в XI веке построил грозный нормандский викинг-воин Гельдуин де Сомюр. Замок, расположенный в стратегически важном месте, на протяжении последующих веков постоянно перестраивался и расширялся его владельцами.

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Однако из суровой средневековой военной крепости с толстыми стенами он превратился в одну из самых изысканных и романтичных княжеских резиденций в стиле готики и французского ренессанса.

"Войдя во двор замка, историю можно почти ощутить на ощупь: если одно крыло воплощает сдержанную элегантность готики, то другое уже отражает открытый, богатый окнами итальянский стиль эпохи Ренессанса. Внутренние помещения замка до сих пор поражают своей роскошью, ведь перед посетителями открыта королевская спальня, обустроенная для визита Людовика XIV, "Короля-Солнца", а также брюссельские настенные ковры XVII века, украшающие коридоры и представляющие неоценимую ценность", - отмечает Divany.hu.

Уже в конце XVII века в замке гостил известный французский сказочник Шарль Перро. По легенде, романтическое здание, возвышающееся на окраине темного Шинонского леса, настолько очаровало его, что вдохновило на создание классической сказки "La Belle au bois dormant" - то есть, дословно: "Красавица, спящая в лесу", - которую мы знаем как "Спящую красавицу".

Сейчас современные владельцы замка (принц Блакас и его семья) удачно используют это сказочное наследие.

"Посетители, поднимаясь по винтовой лестнице северной башни и проходя по таинственным коридорам крепостных стен, могут переходить из комнаты в комнату, осматривая сцены из сказки, инсценированные с помощью восковых фигур в натуральную величину, одетых в костюмы того времени. Здесь можно увидеть проклятие злой феи, знаменитую прялку, а в самой верхней комнате - саму принцессу, спящую своим столетним сном", - рассказывает издание.

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