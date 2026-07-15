100% бронирование прокуроров САП является примером несправедливости мобилизационной системы, - Ковалев

Возможность бронирования всех сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры является одним из ярчайших примеров дисбаланса в действующей системе мобилизации. Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил кандидат политических наук и офицер ВСУ Андрей Ковалев.

Он обратил внимание, что в соответствии с установленными правительством правилами САП может забронировать 100% сотрудников. В то же время полиция, ГСЧС и ряд предприятий критической инфраструктуры имеют возможность забронировать лишь часть персонала.

"ГСЧС и полиция могут бронировать только 50%, предприятия критической инфраструктуры – также лишь часть сотрудников, а Специализированная антикоррупционная прокуратура имеет право бронировать 100%. Это нонсенс", – заявил Ковалев.

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Он подчеркнул, что вопрос заключается не в отрицании важности работы антикоррупционной прокуратуры, а в отсутствии понятных и одинаковых критериев для различных государственных структур.

По словам Ковалева, система, в которой прокуроры имеют абсолютное право на сохранение рабочих мест, а спасатели и полицейские – нет, не может восприниматься обществом как справедливая.

Он призвал будущее правительство пересмотреть постановление Кабмина № 76 и определить приоритеты бронирования в соответствии с реальными потребностями государства в условиях войны.